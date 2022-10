ElPozo Murcia Costa Cálida busca seguir creciendo en Jaén

ElPozo Murcia Costa Cálida, revitalizado después de ganar por 2-1 al Fútbol Club Barcelona pero todavía lejos de las posiciones que le deberían corresponder -es decimotercero en la Primera División de fútbol sala-, visitará este sábado al Jaén con la única baja del brasileño Leo Santana y con la intención de conseguir su segundo triunfo de la temporada y el primero lejos del Palacio de los Deportes.



El encuentro, de la sexta jornada del campeonato y que comenzará a las seis de la tarde en el Olivo Arena de la capital jienense, lo disputará el cuadro murciano con cinco puntos sumados y un bagaje de una victoria, dos empates y dos derrotas, con 10 goles marcados y 12 encajados.



Enfrente habrá un rival que es octavo con siete puntos y que en su último partido cayó por 4-1 en la cancha del Ribera Navarra.



"Las cosas se ven de otra manera pero si no sumamos en Jaén no habrá valido para nada lo hecho ante el Barça. No hemos cambiado un ápice lo que hacíamos pues sigo creyendo en el trabajo que estábamos llevando a cabo, tenemos los pies en la tierra, sabemos que no comenzamos bien la temporada y que debemos que recuperar el terreno perdido", ha señalado este viernes en la víspera el entrenador del cuadro charcutero, Javi Rodríguez.



Para el técnico barcelonés el Olivo Arena, sin llegar a ser La Salobreja, anterior pabellón del Jaén, es "una pista en la que el público está siempre encima y de uñas".



"Allí el Jaén es fuerte y seguramente será un partido trabado y complicado pero que encaramos con la intención de sumar los tres puntos", ha añadido.



"Antes en La Salobreja el ambiente estaba más caldeado, pero la del Jaén sigue siendo una afición que aprieta mucho pero también le da la espalda cuando el equipo no va bien", ha seguido diciendo.



En un escenario hostil el de Santa Coloma espera ver a sus jugadores afrontando el duelo con entereza. "Si no nos pesó la presión contra el Barça estando peor no nos tiene que pesar tampoco en Jaén. Debemos seguir siendo un equipo fuerte, sólido, con confianza y que se lo crea", ha asegurado.



Para este choque continúa causando baja Leo Santana, veterano cierre brasileño de 34 años que arrastra molestias.



"Ha habido jugadores que por lesiones han estado por debajo de su rendimiento, pero no pongo excusas. Ahora que estamos con todos bien a excepción de Leo Santana, al que le falta una semana para volver, hay que ir a tope", ha reconocido Javi Rodríguez.