ElPozo Murcia Costa Cálida asegura la quinta posición

ElPozo Murcia Costa Cálida se aseguró la quinta posición de la tabla con su victoria sobre Córdoba Patrimonio de la Humanidad (3-1), que, a pesar de la derrota, ha conseguido la permanencia gracias a la derrota de Xota FS

Comenzó el partido con ElPozo Murcia llevando el peso de la posesión aunque sin encontrar espacios en la defensa del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. No obstante, los andaluces tenían una idea clara, salir rápido a la contra y así es como consiguieron las dos ocasiones más claras en el encuentro. Lucas Perín y Pablo del Moral lo intentaron, pero atajó Juanjo. Ya en la siguiente jugada, Taynan ponía un balón en el segundo palo al que llegó Ricardo para empujar a gol y poner la ventaja murciana en el marcador.

En el ecuador de la primera parte, los locales pusieron más tierra de por medio con un gol de vaselina de Marcel a pase de Juanjo. Córdoba cambió su dinámica para poder acercarse a ElPozo y no irse dos goles por debajo al descanso. Pudieron reducir distancias si no fuera por el buen hacer en la portería de Juanjo, que no se dejó sorprender en ninguna de las ocasiones que tuvieron los cordobeses. Los blanquiverdes insistían por el lado izquierdo de la pista con disparos de Zequi y Miguelin atajados por el meta murciano, pero la más clara fue para Rafalillo, sin éxito a la primera, ni en el rechace de su propio lanzamiento. Por lo tanto, con el 2-0 daría fin la primera parte.

Al inicio de la segunda parte, los de Javi Rodríguez salieron con la intención de mantener la posesión y aumentar la ventaja. Lo pudieron hacer por medio de Taffy pero envió su disparo al larguero, en una jugada con Taynan, y más tarde, el propio Taffy tuvo una doble ocasión que se estrelló en Víctor Areales.

Cuando parecía que estaba más cómodo ElPozo Murcia en el encuentro, Saura conducía hacia dentro, hacia intervenir a Juanjo, pero aparecía Miguelín para meter al Córdoba Patrimonio de la Humanidad de lleno en el partido, marcando al que fue su equipo. En estos instantes comenzó un momento de acoso y derribo por parte de ElPozo hasta que Córdoba empezó a jugar de cinco. Los locales no querían darle opciones a Córdoba y, ya en el ecuador de la segunda parte, consiguieron poner el tercero en un disparo de Gadeia desde su área a portería vacía.

En los últimos minutos, Córdoba salía de cinco con Lucas Perín tratando de rebajar la distancia, aunque los murcianos estuvieron bien posicionados, sin conceder espacios, y solo concedieron un balón al larguero de Miguelín. Con este resultado, Córdoba continúa duodécimo en la tabla de clasificación con 29 puntos y, a pesar de la derrota, se asegura la permanencia tras la derrota de Xota FS y seguirá la temporada que viene en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Por su parte, ElPozo Murcia Costa Cálida terminará la liga regular en quinta posición, actualmente con 52 puntos después de haber empatado Inter su partido.