ElPozo Murcia Costa Cálida afronta el 'clásico' con toda su artillería

El clásico del fútbol sala español, el partido entre ElPozo Murcia Costa Cálida y el Movistar Inter fijado para el sábado en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura, le llega al conjunto grana reforzado tras su muy buen debut ante el Real Betis Futsal, aunque con una queja formal por parte de su entrenador, Javi Rodríguez, molesto porque "un equipo de Primera debería entrenar en su cancha".



El hecho de que se estén acometiendo trabajos en el Palacio, como la instalación de un videomarcador central, imposibilitó a la plantilla grana ejercitarse durante estos días en ese escenario y lo tuvo que hacer en los pabellones Príncipe de Asturias y José María Cagigal.



Enfados al margen, el conjunto charcutero, que no tiene ninguna baja, quiere confirmar que la goleada en Sevilla no fue un simple espejismo y que esta temporada va en serio. Y qué mejor escenario que un clásico para demostrarlo, el partido por excelencia de la Liga con los dos clubes más emblemáticos del fútbol sala nacional.



El choque de la segunda jornada llega muy pronto, aunque ya empezará a servir para saber de qué pasta está hecho el equipo murciano y también será una carta de presentación para la Marea Roja, siempre fiel a su equipo, pero falta de alegrías en forma de títulos. Lo que será seguro son las ganas de futbol sala en las gradas después de muchos meses de ausencia.



El hecho de no pisar el parqué del Palacio fue motivo de crítica por parte de Javi Rodríguez en la rueda de prensa que ofreció este viernes. "Llevamos un mes sin estar aquí y mañana venimos a jugar un partido en el que, si no es por la Marea, vamos a pensar que somos visitantes. Me molestó no poder hacer, como mínimo, una sesión o dos esta semana en el lugar en el que se disputará el partido. Un equipo de Primera División como ElPozo Murcia debería entrenar en su pista", manifestó.



En lo deportivo el entrenador de Santa Coloma espera "hacer un buen partido y que la afición esté con nosotros" después del buen inicio en el campeonato.



"Es una buena oportunidad para brindarle una victoria a nuestros seguidores en un clásico contra el Inter en el que da igual la clasificación. Queremos hacer bien las cosas y eso pasa por completar un partido serio, de mucha concentración y pocos errores", indicó el catalán.



Del Inter, que ya tuvo el primer susto teniendo que remontar en casa un adverso 1-5 para luego imponerse por 7-6 ante el recién ascendido Alzira FS, Rodríguez destacó que es "un equipo que ha cambiado bastantes jugadores, que se están adaptando a la filosofía de Pato, y al final llevan puesta una camiseta que impone respeto no sólo en España sino en el mundo".