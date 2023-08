ElPozo Murcia FS cierra pretemporada ganando en Manzanares

ElPozo Murcia Costa Cálida FS cerró con victoria la pretemporada (1-4), contra el Quesos El Hidalgo Manzanares FS, en un partido en el que el marcador final no reflejo la igualdad que se vivió durante la mayor parte del choque.



Tras un gran inicio del conjunto charcutero, el Manzanares fue tomando poco a poco las riendas del partido.



En el minuto 5, una falta sobre Daniel es transformada desde unos 8 metros por Gallo, con un fuerte zurdazo por el palo largo del guardameta charcutero (1-0).



Poco duró la alegría a los de Juanlu Alonso. Un minuto después, una salida de balón de Cortés es interceptada por los murcianos, poniendo el empate en el marcador por medio de Marcel (1-1).



A pesar del gol, los azulones fueron embotellando poco a poco a los de Javi Rodríguez, creando peligro a través de Deivão, en dos ocasiones, y de Gallo, que estrellaba un fuerte disparo desde el ala izquierda en la madera.



En el 17, el internacional azerbaiyano Gallo cometía penalti, muy discutido por el equipo quesero, sobre Felipe Valerio, que transformaría Marcel. Era el 1-2, resultado con el que los jugadores enfilaban la bocana de vestuarios.



En la segunda parte el Manzanares lo seguiría intentando. Pero Raúl Campos y Galle no conseguirían batir a Edu Sousa.



Sería en el minuto 32 cuando Eric Pérez, tras una bonita media vuelta dentro del área manzanareña, conseguía batir a Dani Juárez y poner el 1-3.



Un nuevo balón al palo de Gallo (35) y otro de Javi Alonso (37), tras pase de Raúl Campos, evidenciaban la falta de acierto del Manzanares.



Sí acertaría en el 38’ Rafa Santos, tras una gran diagonal de Felipe Valerio, que pondría el definitivo 1-4 en el “accidentado” electrónico del partido, que estuvo mucho tiempo sin funcionar, con lo que los murcianos se llevaron el último choque de pretemporada.

Ficha técnica



Quesos El Hidalgo Manzanares: Antonio Navarro (P), Deivão, Raúl Campos, Gallo y Daniel. También jugaron, Cortés, Álvaro, Galle Rodríguez, Daniel, Javi Alonso, Antoñito,



ElPozo Murcia Costa Cálida: Juanjo (P), Marlon, Felipe Valerio, Gadeia y Esteban. También jugaron, Ricardo, Rafa Santos, Bruno Taffy, Marcel, David Álvarez, Eric Pérez y Edu Sousa (PS).



Goles: 1-0. Min 5, Gallo. 1-1. Min 6, Marcel. 1-2. Min 18, Marcel. 1-3. Min 22, Eric Pérez. 1-4. Min 38, Rafa Santos.