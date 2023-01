ElPozo Murcia FS busca seguir la racha en Valdepeñas

ElPozo Murcia Costa Cálida visitará este sábado al Viña Albali Valdepeñas con el propósito de alargar su buena racha en la Liga de la Primera División de fútbol sala, en la que encadena cinco jornadas sin perder, y así mantener la cuarta posición que ahora ocupa y poder acercarse a los equipos que le preceden en la tabla.



El partido, de la decimoctava jornada del campeonato, comenzará a las siete de la tarde en el pabellón Virgen de la Cabeza, un escenario con capacidad para 2.000 espectadores y que se suele llenar.



"Es una pista caliente, en la que el público no deja de animar y está muy encima, pero nosotros vamos con esa motivación de encontrarnos ese ambiente y con la misión de ganar los tres puntos y de mantener la buena línea de las últimas jornadas", indicó este viernes en la víspera el entrenador grana, Javi Rodríguez, cuyo equipo suma 30 puntos y fue capaz de ganar cuatro de sus cinco últimos partidos, el más reciente por 0-3 en la cancha del BeSoccer UMA Antequera, y empató el otro.



Enfrente tendrá a un rival que es séptimo con 28 y que en la primera vuelta se impuso por 3-4 en el Palacio de los Deportes de Murcia.



"Es un equipo con tres pívotes muy fuertes como Lozano, Abbasi y Matheus Preá y un jugador con un uno contra uno muy bueno como Lazarevic y uno de los mejores porteros de la Liga -Edu-. Ante ellos deberemos estar muy concentrados y tener muy buena actitud en un partido en el que el respeto será mutuo", señaló el técnico de Santa Coloma de Gramanet al referirse al Viña Albali.



El cuadro grana, que viene de no encajar ningún tanto por primera vez en un partido de esta temporada, confía en mantener esa seguridad y a ello también aludió Javi Rodríguez: "Hacer una muy buena defensa nos hará sacar algo positivo y dejar la portería a cero o encajar poco nos da mucho. Somos el equipo menos batido del campeonato -38 encajados, los mismos que el Jaén FS- y queremos seguir la estela de los que están por delante y eso pasa por ganar en Valdepeñas con la portería imbatida o venciendo por 5-6".



Para este choque, que ElPozo afrontará estando "muy bien", según su entrenador, tiene la única baja por lesión del capitán, Antonio Fernando Aguilera "Fernan", quien apura el proceso de recuperación de la dolencia que arrastra en la rodilla derecha, de la que fue operado.



"Fernando será alta la semana que viene si todo va bien y está animado y con confianza y muchísimas ganas. Pronto dispondré de todos los jugadores y trabajar con el equipo al completo da calidad a los entrenamientos y eso se nota en los partidos", apuntó Javi Rodríguez.