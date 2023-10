ElPozo Murcia FS busca el pleno de victorias en Pamplona

ElPozo Murcia Costa Cálida, líder de la Primera División de fútbol sala, visitará este sábado al Xota con el fin de seguir con pleno de victorias, un 5 de 5 que le haría seguir al frente de la tabla.



El partido, fijado para las cuatro de la tarde en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, lo afrontarán los de Javi Rodríguez después del parón, uno más, motivado por los compromisos internacionales de selecciones.



Los granas, que ganaron su último encuentro por 6-3 frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Palacio de los Deportes de Murcia, suman 12 puntos, todos los puestos en juego y que son los mismos que tiene el Mallorca Palma Futsal, aunque los insulares con un partido más disputado. En el tercer puesto aparece el Fútbol Club Barcelona, con 10 puntos en cinco encuentros.



La del Xota es una cancha de las más puristas del campeonato y habitualmente complicada. En ella aguarda el cuadro navarro, noveno con seis puntos, el escollo para un equipo como ElPozo que tendría que remontarse a la temporada 2009/2010, la del triplete, para asistir a un comienzo tan bueno por su parte.



El rival de este sábado cuenta con una novedad importante y es en el banquillo. Después de 22 temporadas, Imanol Arregui dejó el club navarro y su testigo lo cogió un hombre de confianza como es Miguel Hernández Bruguera y sus números están siendo notables. Es cierto que en cuanto a puntos no tanto, pero sí a modo competitivo con tres empates y una victoria.



Javi Rodríguez analizó este viernes al cuadro pamplonica y destacó que "todavía no ha perdido en la Liga y es fuerte en casa" para añadir que "lo tenemos bien estudiado y vamos con la ilusión de sumar los tres puntos allí".



"Todas las veces que he ido allí he sufrido, el año pasado ganamos por 0-2 en un partido muy complicado. Vamos a tener que estar muy concentrados y muy serios si queremos ganar los tres puntos frente a un equipo que te juega mucho de cuatro, que corre a los espacios y hace bien las cosas", manifestó.



El técnico de Santa Coloma de Gramanet asume la presión de estar arriba en la clasificación y muestra su ambición.



"Nosotros queremos hacer grandes cosas y eso pasa por sumar de tres en tres en todos los partidos", reconoció el catalán al tiempo que puso en valor "las ganas, el compromiso y la ilusión de querer ganar, de ir aprendiendo y de seguir mejorando que tienen estos chicos, a los que veo con mucha hambre y eso es para estar muy orgullosos".