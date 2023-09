ElPozo Murcia FS arranca con goleada ante el Betis (1-7)

ElPozo Murcia Costa Cálida FS se alza con la victoria en su debut liguero al ganar 1-7 a Real Betis Futsal con dobletes de Rafa y Niyazov, que debutaba en la liga española, y tantos de Marcel, Felipe Valerio y Edu desde su portería.

El conjunto murciano saltó a la pista de Amate con Edu bajo palos, Gadeia, Felipe Valerio, David Álvarez y Esteban. Ambos equipos salieron muy combativos sin dejar opción al rival con una fuerte defensa. La ocasión más clara en los primeros compases fue el disparo de Piqueras que repelió Edu. Así, el míster dio paso a la primera rotación formada por Marlon, Taffy, Marcel y Rafa para dar más profundidad en ataque con varias ocasiones de gol. Marlon con un disparo alto, seguido de Marcel que repelió con el estómago Molina y Rafa al palo al intentar rematar un saque de esquina de Marcel. Pero aun así el marcador se mantenía intacto. Ya en el meridiano el Real Betis se mostró más incisivo en ataque y Edu tuvo que realizar una gran estirada para evitar el tanto local de Raúl Jiménez.

Hasta que en el minuto 12, ElPozo tuvo una falta peligrosa a favor que no desaprovechó. Sacó la falta Marcel y entró directo a portería para poner el 0-1. Y a los dos minutos Rafa Santos en el segundo palo tras saque de esquina de Marcel (0-2). En los minutos de esta parte Real Betis tuvo una falta peligrosa a favor pero la defensa murciana aguantó para mantener el 0-2 en el electrónico e ir a vestuarios.

En la segunda parte, ElPozo salió volcado al ataque para poner el tercero a los dos minutos, obra de Felipe Valerio. Le siguió Rafa Santos a balón parado para anotar el 0-4, aunque en el minuto siguiente Pedro Toro recortó para los verdiblancos. Sin embargo, este tanto no hizo mella en el hambre de goles de ElPozo, ya que Niyazov marcó el quinto y sexto tanto en el encuentro que debutaba en la Liga española.





Bruno García sacó portero jugador con diez minutos por delante de partido, circunstancia que fue aprovechada por ElPozo. Edu de portería a portería, metió el séptimo gol para su equipo. Resultado con el que terminó el encuentro y victoria para el conjunto murciano 1-7.