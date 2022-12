ElPozo y Jimbee coincidirán por tercer año consecutivo en la Copa

ElPozo Murcia Costa Cálida y el Jimbee Cartagena, los dos equipos de la Región que militan en la Primera División de fútbol sala, coincidirán por tercer año consecutivo en la Copa de España pues ambos han certificado su clasificación matemática, los de la ciudad portuaria hace un par de jornadas y los de la capital del Segura la noche de este viernes.



La cita copera, con los ocho primeros clasificados de la primera vuelta liguera, tendrá lugar del 9 al 12 de febrero y ya son siete los equipos clasificados -Fútbol Club Barcelona, Mallorca Palma Futsal, Jaén Fútbol Sala, Movistar Inter, Jimbee, Viña Albali Valdepeñas y ElPozo- disputándose la vacante que queda el Aspil Jumpers Ribera Navarra, el BeSoccer UMA Antequera y el Noia Portus Apostoli el miércoles en la decimoquinta fecha del campeonato.



ElPozo, pese a no pasar del empate a dos goles en la pista del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, estará en la Copa.



Los granas continúan sin dar el nivel que se espera de ellos fuera de casa y tan sólo han sido capaces de ganar en uno de sus siete desplazamientos en esta Liga.



Su bagaje, por lo tanto, es de seis puntos de 21 posibles lejos del Palacio con una sola victoria por 1-4 en Jaén, tres igualadas y tres derrotas, con 15 goles marcados y 17 encajados.



Los tantos marcados por los brasileños Leo Santana y Rafa Santos no bastaron para vencer en el Palacio Vista Alegre y el equipo grana es séptimo en la tabla con 21 puntos sumados, sólo la mitad de los 42 que se han jugado en las primeras 14 jornadas del campeonato.



"Podemos dar y hacer mucho más y el partido me dejó frío ante un rival que estaba en horas bajas. Nos podemos acordar de los dos postes que hicimos, pero tenemos que ser mucho más disciplinados, ambiciosos y agresivos en ataque. El punto no vale aunque al menos esta vez sumamos y no perdimos fuera de casa", ha indicado el entrenador charcutero, Javi Rodríguez.



"Aquí no bajamos los brazos para nada y sigo pensando que daremos guerra esta temporada", ha añadido el de Santa Coloma de Gramenet.



Por su parte, el Jimbee cayó por 2-6 frente al Jaén en el Palacio de los Deportes de Cartagena con el italiano Gabriel Motta marcando los dos goles rojiblancos, el primero de ellos de doble penalti.



El cuadro entrenado por Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", que hace poco peleaba por ser líder, lleva tres derrotas en las cuatro últimas jornadas, con lo que ha pasado a ocupar la quinta posición con 25 puntos sumados, a nueve de la primera plaza del Barça, ante el que fue vapuleado el pasado sábado por 8-1 en el Palau Blaugrana.



"Concedimos muchísimo y fuimos poco contundentes en la defensa. Es cierto que estamos descompensados por las lesiones, pero no es excusa para no poder pelear por la victoria y nos faltó contundencia y fuerza. En la alta competición no basta con querer", ha señalado Duda.



Aunque las sensaciones no son las mejores ni para murcianos no para cartageneros unos y otros repetirán en la Copa.



En la última edición, celebrada en el Olivo Arena de Jaén, ElPozo cayó por penaltis en la final frente al Fútbol Club Barcelona después del empate a tres goles que se registró tras el partido y la prórroga.



Antes el equipo que entonces dirigía el argentino Diego Giustozzi venció en cuartos de final al Aspil Jumpers Ribera Navarra por 4-2 y en semifinales al Viña Albali Valdepeñas por 5-2.



El Jimbee, por su parte, quedó eliminado en cuartos a manos del Barça con un 1-3.



Anteriormente los dos conjuntos coincidieron en 2021 y en 2018.



El cuadro charcutero es un fijo en una competición que ha ganado cuatro veces, en 2010 en Santiago de Compostela la última de ellas y las otras en 1995 en Murcia, en 2003 en Córdoba y en 2008 en Cuenca.



Además lleva 11 subcampeonatos.



Para el Jimbee será su tercera participación consecutiva y la cuarta desde la fundación del club.



En este 2022 fue cuartofinalista en Jaén, en 2021 semifinalista en Madrid y en 2018 igualmente cuartofinalista también en Madrid.