El efecto Salva Ballesta no funciona en UCAM CF

El 'efecto Salva Ballesta' no funciona en el UCAM Murcia CF. El conjunto universitario, que ha mejorado levemente en su juego desde la llegada del nuevo entrenador, aunque no se traduce en victorias y además se ha metido en puestos de descenso tras encadenar una racha de cinco partidos en los que sólo ha sido capaz de sumar 4 puntos de los quince disputados además de haber caído eliminados en la Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña.

El Albacete Balompié, que ha salido líder de BeSoccer La Condomina, ha sido el verdugo en esta décimo sexta jornada, se ha mostrado superior durante la primera mitad ante un equipo que no terminaba de entrar en juego. Las mejores ocasiones han caído del lado visitante, apoyado por casi un millar de aficionados llegados desde la capital castellano manchega que han dotado de un gran ambiente tanto las gradas como los entorno del estadio.

El nuevo líder del grupo II de 1ª RFEF se ha colocado por delante en el marcador cuando transcurría la primera media hora de juego en la que Rubén Martínez ha aprovechado un balón dentro del área para batir a Biel Ribas, muy acertado durante toda la tarde, para colocar a los suyos por delante en el marcador. El gol ha sido un jarro de agua fría para un equipo como el universitario que estaba creciendo y mejorando sus prestaciones. A pesar de la mejoría en el juego de los de Salva Ballesta el Albacete ha tenido la opción de colocar el 0-2 aunque el guardameta universitario se ha encargado de evitarlo. Al descanso se llegó con victoria momentánea del cuadro visitante.

A la vuelta del vestuario el UCAM ha tomado el control del juego aunque sin crear excesivo peligro ante la portería de Berbané, que hasta ese momento había estado poco exigido. En el minuto 58 se ha producido la vuelta al terreno de juego de Sergio Moyita, tras casi dos meses lesionado. La entrada del mediocampista ha dado otro aire a su equipo. Mario Abenza ha estado cerca de soprender al guardameta visitante tras un disparo lejano y posteriormente Moyita también ha tenido su opción. Pasaban los minutos y no llegaba el empate, a falta de poco más de un cuarto de hora el control local ha ido desapareciendo y en el minuto 80 un ex universitario como Jordi Sánchez ha aprovechado su ocasión para hacer el 0-2 que dejaba prácticamente sentenciado el partido aunque en la recta final Liberto ha conseguido reducir distancias. Tra el 1-2 el Albacete se ha dedicado a dormir el partido para hacerse con un triunfo que se puede considerar justa ante un rival que no termina de reaccionar y Salva Ballesta tendrá que trabajar mucho para remontar la situación además de la llegada de algún refuerzo.

El UCAM cerrará el año el próximo viernes en Villarreal ante el filial del conjunto castellonense.