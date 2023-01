Edu Oriol: "No podía rechazar esta oferta"

El futbolista Edu Oriol ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina como nuevo jugador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. El tercer refuerzo universitario ha estado arropado por los habituales Pablo Rosique, director General de Deportes de la UCAM; Juan Antonio Baños, directivo del Club; y Miguel Linares, director deportivo. Además, la rueda de prensa de Oriol ha estado apadrinada por CaixaBank tras ampliar su acuerdo de patrocinio en nuestro UCAM Business Club para esta temporada 2022/23. En nombre de la empresa han estado presentes Federico Ros, director de instituciones de CaixaBank; y José Antonio Meseguer, responsable de comunicación y patrocinios de la Dirección Territorial de Murcia.

El director deportivo ha afirmado ante los medios que "Edu Oriol ha puesto mucho de su parte para estar aquí hoy. Desde el primer día nos ha mostrado sus ganas y estamos muy agradecidos por ello. Se trata de un jugador que conocemos muy bien, al igual que nos hemos enfrentado en muchas ocasiones. Esperamos que con esta incorporación nos ayude a subir el nivel de la plantilla y nos de una estabilidad en el campo de cara al segundo tramo de la competición".

Tras las palabras de Miguel Linares, Edu Oriol ha remarcado que "vengo a sumar y a aportar mi granito de arena para conseguir el objetivo de estar arriba. Soy ambicioso y el proyecto me ha motivado para estar aquí. Gracias al UCAM Murcia CF y al Presidente por su confianza. Me dejaré todo en el campo para alcanzar los objetivos".

Además, tras su primera semana en el Club, el catalán ha añadido que "esta plantilla tiene calidad y ambición de sobra para acabar entre los cinco primeros. Ante el Recreativo de Huelva vi un equipo con las ideas muy claras. Si es verdad que nos encontramos a un gran rival y eso nos impidió llevarnos los tres puntos. Lo positivo es que el equipo sumó un punto, portería a cero y a partir de ahí seguir creciendo"

Edu Oriol afronta este nuevo reto como una nueva oportunidad para seguir creciendo a pesar de su experiencia. "Cuando me llamó el UCAM Murcia CF no me lo pensé. No quería dejar escapar esta oportunidad y ojalá pueda conseguir los objetivos marcados este año para estar aquí muchas temporadas. Está identidad tiene que estar en otra categoría", finalizó el reciente universitario.