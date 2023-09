Dustin Sleva: "Nunca debe faltar actitud y energía"

Dustin Sleva, ala pívot estadounidense fichado este verano por el UCAM Murcia Club Baloncesto y que a sus 27 años debutará en la Liga Endesa y además disputará la Supercopa y la Liga de Campeones FIBA con el conjunto grana afirmó que será "una temporada difícil" y en la que "nunca podrá faltar actitud y energía".



La entidad universitaria presentó a Sleva, de 2,03 metros de estatura y que llega a la capital del Segura con la ilusión de afrontar su primera experiencia en España tras su paso por Francia y Alemania.



En sus primeras palabras ante los medios reconoció que su fichaje por el club murciano es "un paso adelante" en su carrera y se mostró "muy contento de poder estar aquí".



Aunque acaba de aterrizar al equipo es ambicioso y le gusta ser un líder en la pista. Sin embargo, matizó que "eso es algo que me tengo que ganar con mis compañeros y no es suficiente el simple hecho de quererlo".



A la hora de definirse como jugador remarcó que trata de imponer su capacidad física y su energía, algo que que es innegociable en la cancha, tal y como dijo también.



Las sensaciones que le transmite el equipo están siendo positivas y, aunque no se marca ningún objetivo a largo plazo y todavía es pronto para saber hasta dónde pueden llegar, reclamó paciencia.



"Nos estamos conociendo y somos muchos jugadores nuevos. Sabemos que tenemos que ser más fuertes, la temporada será muy difícil pero nunca podrá faltar la actitud y la energía", declaró.



Con respecto a su contratación reconoció que la toma de contacto que tuvo con el entrenador, Sito Alonso, fue importante para tomar la decisión.



"Sito ya me conocía como jugador, sabía lo que podía hacer dentro de la pista pero también me habló de los valores fuera de ella como el de luchar por los tuyos. Me identifico mucho con ese pensamiento y me encantó saber que en ese aspecto también podré tener un rol importante", manifestó.



El de Pittsburgh, ciudad del estado de Pensilvania, militó en el París Basketball francés y en el Basketball Löwen Braunschweig alemán, del que proviene con el que la pasada campaña promedió desde enero 13,4 puntos, 6 rebotes y un 47,2% de acierto en triples para 16 de valoración, sabe que hay muchas diferencias entre el baloncesto que se hace en esos países y el que se practica en España



"Aquí el juego es mucho más táctico y va a ser como hacer un master de baloncesto", confesó.



Ya focalizado en lo inmediato, que es la Supercopa que tendrá lugar el fin de semana del 16 y el 17 de septiembre en Murcia con el UCAM CB ejerciendo como anfitrión en un torneo que también disputarán el Unicaja de Málaga, su rival en semifinales; el Barça y el Real Madrid, se mostró ilusionado con hacer un buen papel.



"Es importante empezar luchando por un trofeo y eso nos puede ayudar como preparación para la temporada", declaró Sleva.