Duro golpe para UCAM CB en Sevilla (84-71)

Once años después UCAM Murcia CB regresa derrotado de Sevilla. El conjunto de Sito Alonso, que ha ofrecido una de las peores versiones de la temporada no ha dado la talla ante el Betis en un encuentro en el que nunca dieron, al contrario que sucediera dos semanas antes en Fuenlabrada, la sensación de poder remontar. Dura derrota en un momento de la temporada en el que hay que superar a rivales que están por la parte baja de la tabla clasificatoria para soñar con entrar en los puestos que dan derecho a disputar el play off por el título. Las sensaciones han sido muy malas y el equipo, capaz de le mejor y de lo peor, parece estar estancado en su juego.

El remozado Betis Baloncesto, que ha incorporado a media docena de fichajes en las últimas semanas, logró este sábado su cuarta victoria de la temporada en la Liga Endesa (84-71) a costa de un UCAM Murcia desacertado en ataque y que entregó el encuentro con un pésimo inicio del tercer cuarto.



La salida de los béticos fue decidida, con un Tyson Pérez altamente enérgico y que capturó seis rebotes sólo en el primer cuarto y permitió el despegue inicial de su equipo, que llegó a ir ganando por ocho puntos tras una canasta de Gray (13-5), aunque la salida de McFadden permitió al UCAM mantenerse en contacto.



Un triple más tiro adicional de Pablo Almazán llevó la renta bética hasta los diez puntos mediado el segundo periodo (29-19, min. 14), en el que los murcianos no se hallaron en ataque (10 de 40 en tiros de campo al descanso) y los béticos aprovecharon para marcharse al vestuario con una notable renta (42-29).



Era un conjunto bético muy coral el que caminaba hacia su tercera victoria de la temporada, con los puntos repartidos entre una decena de jugadoras, BJ Johnson como máximo anotador con siete y una aportación notable de quienes salían desde el banquillo, como eran los casos de Amar Sylla y Zsombor Maronka.



A la vuelta del vestuario llegó el tirón definitivo del Betis con un parcial de 10-2 que llevó la ventaja por encima de los 20 puntos (52-31, min. 24) después de dos contraataques culminados por Tyson Pérez y Gerun al recoger sendas asistencias larguísimas a una mano del debutante del día, el escolta dominicano Jean Montero.



Los jugadores de Sito Alonso cambiaron su actitud contemplativa después de verse tan detrás en el marcador y, con firmeza defensiva, llegaron a acercarse hasta los ocho puntos (73-65, min. 35) pero el muro era demasiado para impedir que los sevillanos sumasen sin apuro su cuarto triunfo del curso.



Ficha técnica



84 - Real Betis Baloncesto (20+22+23+19): Pozas (10), Bertans (3), BJ Johnson (12), Tyson Pérez (11), Gerun (10) -quinteto inicial-, Gray (9), Maronka (5), Almazán (4), Sylla (11), Urtasun (3) y Montero (6).



71 - UCAM Murcia (14+15+21+21): Bellas (-), Jordan Davis (6), Luther (2), Anderson (2), Pustovyi (8) -quinteto inicial-, McFadden (17), Rojas (-), Jelinek (2), Radovic (12), Trice (19), Sakho (2) y Diop (2).