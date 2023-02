La diferencia de criterio condena a UCAM CB ante el Real Madrid (80-88)

UCAM Murcia CB salió derrotado en el Palacio de los Deportes frente al Real Madrid. El conjunto blanco, al que se puede considerar justo vencedor del enfrentamiento, se encontró con una serie de circunstancias favorables que marcaron del devenir del juego. El cuadro de Chus Mateo, a falta de poco más de tres minutos para la finalización del partido, fue en 29 ocasiones a la línea de tiros libres, por sólo una de los universitarios, algo que el propio Sito Alonso reconció al final del partido no había sufrido nunca en su larga trayectoria profesional. En este aspecto en los dos últimos partidos, Betis y Real Madrid, UCAM ha visto como sus rivales iban hasta en 66 ocasiones al 4'60.





El partido estuvo,a pesar del criterio arbitral, estuvo muy igualado en sus dos primeros cuartos e incluso falta de poco más de un minuto para llegar al descanso los locales ganaban 32-30. En este momento el equipo se apagó para encajar un parcial de 6-27 hasta mediado el tercer cuarto. A pesar de esa pesada losa UCAM siguió creyendo en sus opciones y peleó hasta el final para competir el partido. Cuando el marcador señalaba un 67-77 a falta de cinco minutos para el final los colegiados, Fernando Calatrava, Vicente Bultó y Héctor Báez, dejaron de señalar alguna falta antideportiva que hubiera permitido a los murcianos pelear hasta el final. El partido ha servido para demostrar que UCAM no deja de creer nunca en sus opciones y luchará hasta el final.

Ahora, después de jugar el próximo miércoles ante Darusafaka, llega el parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA que los dirigentes de UCAM aprovecharán para buscar un sustituto a Jordan Davis, que ha pedido salir de la entidad, y no se descarta la posible llegada de algún refuerzo para seguir luchando por entrar en los play off por el título.

El cuadro dirigido por Chus Mateo, ahora con 17 victorias y tres derrotas, se impuso con 18 puntos de Edy Tavares y 16 de Mario Hezonja en un partido que decantó con un parcial de 6-29 entre el tramo final de la primera parte y el comienzo de la segunda.



El UCAM CB, por su parte, encaja su quinta derrota en las seis últimas jornadas y con un bagaje de 8-12, es ahora decimotercero y sigue a dos victorias de los puestos que permiten disputar las eliminatorias por el título, que es su objetivo.



El partido lo afrontó el cuadro murciano tras haber pasado esta semana tres días en Turquía para no jugar -su partido ante el Darüssafaka Lassa se aplazó por el terremoto que azotó ese país y también Turquía- y sin Jordan Davis entre los convocados, lo cual llama la atención, porque el escolta perdió todo el protagonismo que tuvo no hace mucho tiempo y parece no tener la plena confianza de su entrenador, Sito Alonso.



El Madrid, que se presentó en Murcia con las bajas de Rudy Fernández y Alberto Abalde, arrancó mejor y mandó en los primeros compases (3-10 tras un triple de Hezonja).



El cuadro universitario, con un parcial de 11-2, rematado con un triple de Ryan Luther, volteó el marcador (14-12) y el primer cuarto concluyó con el tanteo empatado a 20 y con Gaby Deck liderando el ataque blanco con seis puntos seguidos con la firma del argentino.



La igualdad se mantuvo en el segundo periodo, en el que Artem Pustovyi se mostró especialmente efectivo y 14 puntos del ucraniano tenían a su equipo por delante (32-30).



El poderío de Tavares quedó patente en los instantes previos al descanso y eso hizo que se llegara al intermedio con los visitantes ocho puntos arriba (32-40), su máxima ventaja hasta entonces, a la que llegó con una canasta sobre la bocina del caboverdiano que mantenía abierta una racha de 0-10 de cara a la segunda parte.



La brecha se abrió más todavía en el inicio del segundo tiempo con un 0-7 de salida que elevó el parcial a un 0-17 con el que los blancos encarrilaron claramente el camino hacia la victoria.



Sito Alonso lo paró con tiempo muerto con 32-47 pero la situación no mejoró (38-59 tras un triple de Nigel Williams-Goss en el ecuador del tercer cuarto).



Dos canastas de tres puntos convertidas por James Anderson en apenas medio minuto hicieron reaccionar a Mateo, que fue el que llamó a los suyos al orden pese a que la diferencia todavía era de 15 tantos.



Esa fase de inspiración le dio a los locales para seguir acercándose (49-61), aunque el cuarto finalizó con un +16 para el Madrid (55-71).



En esa diferencia también influyó la diferencia en los tiros libres lanzados, tanto que se colocó junto al banquillo local una pizarra contabilizándolos.



A base de triples, con Sadiel Rojas y Tomás Bellas enchufando desde más allá del arco, el cuadro universitario se puso a 10 (67-77) y apretó hasta el final, pero lo de las faltas siguió siendo cuanto menos llamativo y por cierto actualizado por el propio Sito Alonso en la pizarra. Los 11 últimos lanzamientos desde el 4,60 para los de casa llegaron con el choque ya resuelto, lo cual a menudo es habitual.





Ficha técnica



80. UCAM Murcia CB (20+12+23+25): Bellas (13), McFadden (7), Anderson (13), Luther (3) y Diop (-) -cinco inicial-, Trice (3), Radovic (10), Pustovyi (20), Jelínek (6) y Rojas (5).



88. Real Madrid Baloncesto (20+20+31+17): Williams-Goss (7), Henzonja (16), Musa (10), Yabusele (11) y Tavares (18) -cinco inicial-, Causeur (3), Hanga (2), Sergio Rodríguez (9), Deck (8), Poirier (2), Cornelie (-) y Llull (2).



Árbitros: Fernando Calatrava Cuevas, Vicente Bultó Estébanez y Héctor Baez Batista. Arbitraje muy protestado. No midieron igual las acciones para cada equipo. El Real Madrid lanzó hasta 33 tiros libres por 12 de UCAM. A falta de poco más de cuatro minutos la diferencia era 26-1.





Antes de comenzar el partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Turquía y Siria. En el descanso Felipe Reyes, en representación de la entidad blanca hizo entrega a la viuda de José Luis Mendoza de una camiseta firmada por toda la plantilla como homenaje al presidente fallecido el pasado 18 de enero





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado