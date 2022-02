Diego Giustozzi: "Tengo mucha fe en que vamos a ganar títulos"

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Diego Giustozzi, ha dicho este martes que "la mediocridad en este vestuario tiene que dejar de existir" y espera que la racha de finales perdidas cambie este fin de semana en la Supercopa de España.

ElPozo se enfrentará en semifinales al Palma el sábado a las cuatro y media de la tarde y de ganar llegaría a una final en el que se enfrentaría al vencedor del Barça-Movistar Inter.

"Llegamos bien físicamente, pues recuperamos a Leo Santana y tanto Mati Rosa como y Fernan están en dinámica de grupo y que estemos todos me da tranquilidad y una confianza ciega esté quien esté enfrente. Igualmente, desde el punto de vista mental estamos bien", ha comentado.

Con Giustozzi al frente desde hace tres años y medio, han perdido las finales de la Liga y de la Copa de España en 2019, de la Liga de Campeones y de la Supercopa en 2020 y la de la Copa del Rey la pasada campaña.

El de Buenos Aries confía en que cambie la racha: "Somos mucho más maduros tras perder cinco finales en los últimos años y este nos lo jugamos en 80 minutos y noto que estamos en camino de ser un equipo ganador".

"Me tengo mucha fe en ganar títulos y lo primero es creérselo y no sentirse inferior al rival sabiendo que el más mínimo detalle te hace ganar. Yo sé que podemos, ya no hay más excusas y está en nosotros cambiar la mentalidad y el pasado reciente del club. Ojalá que sea ese fin de semana, pues llevamos peso desde hace tiempo", ha apuntado.

Del Palma ha destacado que "es un grande, con mucha calidad, y no hay que regalarle nada porque te lo hacen pagar caro, pero ningún título se gana contra equipos malos y hay que corregir los errores no forzados".