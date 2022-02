Diego Giustozzi: "No jugamos todos con las mismas cartas"

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Diego Giustozzi, ha criticado este martes a los organizadores de la liga de Primera División de fútbol sala por hacerle jugar este jueves en Burela cuando hay otras fechas más idóneas, por lo que no juegan "todos con las mismas cartas".

"Estoy un poco indignado, por no decir mucho, porque nos dijeron que los partidos de la primera vuelta se debían recuperar antes de la Copa de España y queda bastante tiempo para eso", ha indicado en rueda de prensa.

"Tenemos a jugadores que vuelven de estar con sus selecciones y tienen que hacer un largo viaje de vuelta, cuando el rival no tiene a ningún internacional y hay fechas para haber disputado este encuentro más adelante, pues ninguno de los dos equipos jugamos la Copa del Rey. No jugamos todos con las mismas cartas, pero tenemos que ir a ganar a Burela, con lo que supone el viaje a Galicia", ha explicado quien ha tirado de crítica no exenta de ironía: "Somos pocos y nos conocemos mucho".

Alberto García y el brasileño Leo Santana, con molestias, en principio no estarán disponibles, aunque sí Fernan, casi inédito en la presente campaña por lesión.

"Está entrenando con normalidad y lo que le falta es jugar y es que lleva prácticamente seis meses sin disputar un encuentro, salvando algunos minutos. Transmite alegría y unión y si está nosotros, somos mejores. Porta la cinta de capitán en el brazo por algo y contagia cosas al grupo, además de tener un uno contra uno que nos falta sin su presencia, lo que hace de él un jugador casi único en esta plantilla", ha señalado.

No se fía en absoluto del Burela por mucho que el cuadro gallego esté en el fondo de la tabla con dos empates y diez derrotas en los 12 choques que ha disputado: "La clasificación es mentirosa para un gran equipo y todos los partidos son duros y difíciles porque está todo muy igualado y se deciden por detalles".

ElPozo, que se impuso por 2-3 al Jimbee Cartagena el 23 de diciembre de 2021 en su último compromiso, comparecerá en el pabellón Vista Alegre "con ganas de sentir lo que se siente al saltar a la pista".

"Nos fuimos con buenas sensaciones del derbi y esperamos volver a mostrar ese nivel tras haberme gustado lo que he visto durante estas semanas de trabajo, aunque eso se tiene que ver reflejado en resultados cuando se acerca el periodo en el que se jugarán los títulos", ha comentado el de Buenos Aires, quien no ha ocultado su enfado por el hecho de no afrontar el choque en las mejores condiciones posibles.