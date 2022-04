Diego Giustozzi: "Hay una persecución contra Taynan"

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Diego Giustozzi, ha asegurado este viernes que Taynan da Silva, jugador del equipo grana que ha sido sancionado con 15 partidos de suspensión por agredir a un árbitro, "sufre una persecución por competir de manera distinta pero no deslealmente".

El técnico argentino ha hecho esas declaraciones en defensa de su jugador, que fue expulsado con tarjeta roja por golpear con la cabeza al colegiado navarro David Urdánoz Apezteguia al terminar la final de la Copa de España de fútbol sala que el conjunto grana perdió por penaltis ante el Fútbol Club Barcelona en Jaén.

"Es un chico totalmente leal que viene sufriendo una persecución y ya le han expulsado dos veces jugando con ElPozo por competir distinto y no de forma desleal. Es una gran persona, un muy buen jugador y un competidor y nadie tiene que explicarle el modo de hacerlo y menos alguien que no ha competido en su vida.

Taynan es perseguido en cada partido y lo vengo notando desde el principio de temporada. Es algo que no se merece", ha comentado el entrenador de Buenos Aires.

Giustozzi ha aprovechado para recordar otro episodio disciplinario que se resolvió con una sanción de 13 partidos a Pol Pacheco, ahora jugador del Movistar Inter, entonces por un impago al que había sido su agente.

"También me pareció excesiva la sanción a Pol la pasada campaña, aunque ahí entró en un terreno que no conozco porque no entiendo mucho de reglas deportivas. Imagino que el club tendrá su abogado y defenderá a Taynan como tenga que hacerlo teniendo en cuenta lo que realmente pasó", ha apuntado.