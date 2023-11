Diagné: "En Murcia ha encontrado mi lugar"

El UCAM Murcia CB está en su mejor arranque histórico de temporada tras la enorme victoria frente al Barça y tanto equipo como afición están disfrutando del gran momento que se vive, sobre todo, en el Palacio de los Deportes. Para Moussa Diagne es importante mantener la concentración, ya que “después de una victoria contra un equipo como el Barça en casa, te da un subidón grande, pero no vamos más allá. Es un partido dentro de los partidos y quedan otras finales que tenemos que jugar. Nuestro objetivo no es solo ganar al Barcelona, es ir más allá”.

El senegalés ha explicado que no solo el equipo se encuentra en un buen momento, sino que a nivel personal “siento que aquí he encontrado mi lugar, me encuentro mejor”. Añade que “en Tenerife me sentía bien físicamente, pero no jugaba. Aquí me siento bien físicamente y jugando, entonces se ve más fácil mi versión”.

Una de las sorpresas esta temporada ha sido la conexión casi inmediata entre los jugadores de la plantilla, algo que generalmente lleva tiempo a todos los equipos. Diagne destaca que esa unión se ha conseguido “gracias al trabajo y a cómo ha estado el equipo en el vestuario, cada uno sabe su rol y lo que tiene que aportar y todo llega más fácil”. También es “gracias al trabajo del entrenador y el staff, a que los jugadores entienden su rol y cada uno intenta ayudar al otro”.

Los universitarios se enfrentan a otra dura prueba el próximo sábado en el Palacio de los Deportes. Joventut Badalona visitará una pista, hasta ahora imbatible, con el objetivo de romper la racha murciana. “Tenemos que hacer un fortín en casa. Después de ganar al Barça hay que intentar competir contra la Peña. Es lo que dice siempre Sito, si compites hasta el final, después tienes muchas opciones para ganar”, afirma el pívot universitario.





Azul en Acción y Clínicas COC equipan un nuevo hospital oftalmológico en Senegal

La ONG y la compañía murciana colaboran en este proyecto de cooperación para la mejora de la salud ocular de la población de una de las regiones con menos recursos del país africano

Clínicas COC ha colaborado con la ONG ‘Azul en Acción’ a través de una donación de material y equipamiento valorada en más de 300.000 euros para la puesta en marcha del nuevo hospital que la entidad impulsa en Senegal. El objetivo es mejorar la salud visual de las poblaciones más desfavorecidas y brindarles la posibilidad de recuperar la visión mediante diagnóstico, tratamientos oftalmológicos y cirugías.

Se han enviado tres equipos completos para realización de cirugía de cataratas, respiradores, monitores, lámpara de hendidura, láseres, cámara de fondo de ojo, así como camillas y mobiliario de sillas, entre otros. Estos recursos serán utilizados para abordar patologías como las cataratas, el glaucoma, la triquiasis y otras enfermedades endémicas que causan ceguera y limitan la vida de quienes las padecen

“Queremos contribuir a mejorar la salud ocular de estas poblaciones y ofrecerles una oportunidad para una vida más plena. La continua inversión en equipos que realizamos facilita que podamos realizar esta aportación”, ha explicado Ramón Megías, gerente de COC.

Desde sus inicios, la ONG ha atendido a más de 40.000 personas en consultas oftalmológicas y realizado cirugías para recuperar la visión de más de 6.000 individuos, previniendo y tratando diversas patologías.