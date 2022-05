Se desata la 'Alcarazmanía' en su entrenamiento con Djokovic

La presencia de Carlos Alcaraz en la pista siete de entrenamiento de la Caja Mágica desató este lunes la locura entre la afición española, que acudió en masa a ver al jóven jugador murciano, que se ejercitó durante media hora con el serbio Novak Djokovic.

La festividad en la Comunidad de Madrid propició que miles de aficionados acudieran en la jornada de este lunes a disfrutar del tenis en la Caja Mágica dispuestos a ver a sus ídolos. Alcaraz ya es uno de ellos, como quedó patente al término del entrenamiento, cuando el murciano se acercó al público y durante casi diez minutos estuvo firmando autógrafos en pelotas, gorras y toallas.

Alcaraz congregó a un buen número de aficionados y curiosos en su entrenamiento. El aforo de la pista se quedó pequeño. Todos los asientos estuvieron ocupados y, tras la valla, las personas a pie se agolparon en tres y cuatro filas.

El que no recibió ni un solo guiño de complicidad por parte de la afición española fue Djokovic, que no contó con el calor de los asistentes, que no le dedicaron ningún aplauso y se marchó de la pista sin firmar autográfos.









El nuevo tenista favorito del hijo de Djokovic es Carlos Alcaraz

En un ambiente distendido, Novak Djokovic charló para los medios oficiales del Mutua Madrid Open en el que participa y donde compartió una anécdota relacionada con su hijo, para el que el número uno del mundo ya no es Rafa Nadal.

"La novedad en los últimos meses es que para mi hijo Nadal no es el número uno, sino Alcaraz. Sí ha cambiado de jugador favorito", reveló el tenista serbio.

"Le gusta imitar en la pista a sus jugadores favoritos, imita a Rafa con su derecha. Para mí es lindo porque con Nadal he compartido muchos años en este deporte, pero somos conscientes de nuestros roles en este deporte, importantes para inspirar a los jóvenes, para jugar y dar ilusión", finalizó Djokovic.

Y es que Stefan Djokovic, de tan solo 7 años de edad, en sus escasas apariciones en público junto a su padre, en algunas pistas del tenis, no ha ocultado la admiración que tiene por Rafa Nadal, algo que su padre, actual número uno del ranking mundial, ha llevado siempre con sentido del humor.

Basilashvili, primer rival

El tenista georgiano Nikoloz Basilashvili ganó al italiano Fabio Fognini (7-5 y 6-4) y se convirtió en el primer rival del murciano Carlos Alcaraz, séptimo favorito, en la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid.

El tenista georgiano, de 30 años y vigésimo séptimo del ránking, volvió a vencer al transalpino, al que ya había batido meses atrás en el Masters 1.000 de Indian Wells.

Basilashvili salió airoso de un primer set marcado por las imprecisiones y las pérdidas de servicio que alargó después, en el segundo parcial, ante un rival que no pudo enderezar el choque y se despidió de una competición que ha disputado en doce ocasiones sin resultados notables. Los octavos de final que alcanzó en 2019 son su mejor registro en la Caja Mágica.

Tardó 79 minutos Basilashvili en lograr su primera victoria y por tanto su mejor registro en el Masters 1.000 de Madrid. Nunca antes el georgiano superó la primera ronda en las cuatro presencias previas.

Nikoloz Basilashvili será el primer rival de Carlos Alcaraz en Madrid. Será el segundo duelo entre ambos, que ya coincidieron en el último Roland Garros, también en tierra, con victoria del tenista español, actual número nueve del mundo.