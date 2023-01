El deporte y sus beneficios en la salud protagoniza el VI Foro ComSalud

Ribera Hospital de Molina, gestionado por el grupo sanitario Ribera, y el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia han organizado la sexta edición del Foro de Comunicación y Salud #ComSalud, bajo el título Los beneficios del deporte en la salud que tuvo lugar ayer por la tarde en el Real Casino de Murcia.

La importancia del deporte y una alimentación saludable, así como el control adecuado y su asesoramiento como clave de una buena “prescripción médica” para prevenir y sobrellevar enfermedades han sido los temas estrella del diálogo establecido entre los ponentes: Pilar Sainz de Baranda, Catedrática de Educación Física y Deportiva. Profesora de la facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia; Pablo Barcina, coordinador de la Clínica Universitaria de Nutrición de la UCAM; Raquel Vaquero, coordinadora de Investigación y Transferencia de la Facultad de Deporte de la UCAM; Francisco Esparza, especialista en traumatología deportiva; Juanjo López, Especialista en traumatología deportiva y traumatología infantil. Ganador de la beca de la fundación Gasol. Médico de Carlos Alcaraz y, Francisco Galera, Campeón Regional de Doma Clásica Adaptada y profesional de Ribera Hospital de Molina, en una mesa redonda moderada por el Jefe de Deportes de la 7 TV Región de Murcia, Juan Cervantes.

El Foro ComSalud nació con el objetivo de recabar la opinión de expertos y ofrecer a la sociedad una información fiable y contrastada sobre los numerosos temas relacionados con el bienestar físico, psicológico y social al que todos aspiramos. Esta edición ha permitido poner el foco sobre la importancia de los hábitos saludables de ida. Los ponentes han coincidido en señalar que realizar una actividad física de forma constantes repercute numerosos beneficios para la salud pero que hay que realizarla bajo unos parámetros de control. “Está demostrado que la mejor forma de prevenir lesiones y conseguir una recuperación rápida tras una lesión es la práctica de multideporte que nos permite conseguir un estado de forma global óptimo”, afirmó Juanjo López. “Todos en un momento dado practicamos deporte de élite cuando realizamos un ejercicio que está por encima de nuestras posibilidades. Debemos de ser constantes y adaptar el deporte a nuestra capacidad”, comentó el Dr. Esparza por su parte.

Los ponentes se han mostrado de acuerdo en señalar que el deporte ha de estar unido a una correcta alimentación. “Si llevamos una alimentación adecuada no es necesario la ingesta de ningún complemento puesto que estos no tienen evidencia científica. No podemos comenzar la casa por el tejado. La nutrición avanza hacia la nutrición de precisión gracias a los estudios genéticos”, apuntó Pablo Barcina. Por su parte, Raquel Vaquero y Pilar Sainz de Baranda coincidieron en que es vital una educación deportiva correcta que implique a padres, entrenadores, seleccionadores y jugadores desde edades muy tempranas. “Necesitamos que los medios de comunicación nos ayuden en esta tarea puesto que lo primero que un padre pregunta a su hijo tras un partido es cómo ha quedado cuando la pregunta debería si lo ha disfrutado”.

Sobre el Foro ComSalud

El Foro ComSalud se enmarca dentro del convenio de colaboración establecido entre Ribera Hospital de Molina y la Fundación Asociación de la Prensa y el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia.

Su 1ª edición se celebró en noviembre de 2018, bajo el título ¿Ponemos nuestra salud en manos de internet? En 2019, en el marco del 19 aniversario de Ribera Hospital de Molina, tuvo lugar la segunda edición que versó sobre Nutrición y medios de comunicación: ¿información o desinformación? La tercera edición, celebrada en 2020, adoptó el formato online como consecuencia de la pandemia y centró su interés en Niños y Covid19. El mismo formato online se mantuvo en su 4ª edición centrada en los procesos de deshabituación tabáquica y sus efectos en la salud. El año pasado se celebró la última edición, retomando el formato presencial, bajo el título Covid19, gripe y vacunas.