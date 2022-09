Decepcionante debut de UCAM Murcia CB

UCAM Murcia CB ha arrancado la temporada con mal pie sufriendo una derrota ante Breogán de Lugo, un equipo mucho más rodado y que ha tenido, prácticamente desde el salto incicial el partido controlado. Los gallegos son un equipo más formado mientras que los de Sito Alonso han acusado la falta de partidos de preparación durante la pretemporada y que bastantes jugadores han llegado en la recta final del trabajo previo al comienzo de la liga.

La afición, que ha apoyado a los suyos hasta el final, se han marchado muy decepcionados de un partido en el que los suyos han estado muy lejos de luchar por la victoria. Jugadores que están llamados a ser claves durante la temporada, no han dado la talla y han restado más que sumado. Algunas acciones de Travis Trice, Diop o Pustovyi se pueden salvar en un equipo que tiene buenas armas para fornar un gran engranaje pero que deberá construirse con la competición en marcha con lo que el mejor UCAM CB está muy lejos todavía. De los debutantes Anderson y James Anderson los más grises dentro de la mediocridad ofrecida por un equipo que, sin tiempo de recuperarse, deberá afrontar dos compromisos más en los próximos días viajando a Zaragoza y debutando el martes, 4 de octubre, en el Palacio en la Champions. Este sólo es el comienzo y el trabajo comenzará pronto a dar sus frutos en forma de juego resultado.

Era un duelo entre equipos con dos plantillas muy cambiadas con respecto a la pasada campaña -ocho fichajes en el UCAM y diez en el Breogán- y la puesta en escena fue claramente mejor del cuadro entrenado por Veljko Mrsic.



El cuadro gallego, que contó con la baja del lesionado Erik Quintela. arrancó con mucho más brío y acierto y Sito Alonso se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto del encuentro en apenas tres minutos y con su equipo nueve puntos abajo tras encajar un triple anotado por un ex como Bamforth (2-11).



De vuelta a la pista los locales intensificaron su defensa y con un par de triples convertidos por Travis Trice y Thad McFadden se acercaron en el marcador (10-13). Sin embargo, la reacción no tuvo continuidad y el Breogán cerró el cuarto con una renta de cinco tantos (17-22).



La sensación era la de que los de azul celeste marcaban el ritmo y controlaban la situación ante los de granate, que no pudieron contar con su capitán, Sadiel Rojas, por la sanción de dos partidos que arrastra desde el ejercicio anterior.



En un segundo cuarto de atasco ofensivo (6-5 en más de cinco minutos), la diferencia se mantuvo y se amplió tras dos triples seguidos de Bamforth, quien ya llevaba 13 de los 33 puntos de su equipo, que mandaba por 25-33 ante un rival demasiado errático en su estreno de curso. Incluso así, el conjunto universitario se mantuvo cerca por algunas acciones aisladas de Jordan Davis y Trice y al descanso se llegó con el 34-39 en el electrónico del Palacio de los Deportes.



Happ hizo daño en la zona de un UCAM CB que no tenía las ideas claras y, además, echaba en falta los puntos de James Anderson -acabó con sólo tres puntos-.



La consecuencia de ello fue que el Breogán conservaba su colchón ya dentro de los dos últimos minutos del tercer cuarto (46-54).



Trice quiso salir al rescate de su equipo pero ni con esas los murcianos se metieron de lleno en el encuentro y comenzaron el periodo definitivo con un -6 (51-57).



La continuidad que le había faltado a los universitarios por fin parecieron encontrarla en el inicio de ese cuarto y un parcial de 7-2 en tres minutos y medio les permitió estrechar los guarismos hasta el 58-59. Mrsic lo paró con tiempo muerto y dos triples seguidos de Sergi García y dos canastas interiores de un inconmensurable Happ le dieron mucho aire a los lucenses hasta el punto de que alcanzaron su máxima ventaja en el partido y ya a cuatro tres de la conclusión (63-73).



Sergi García, desde casi nueve metros, la volvió a clavar y sentenció el choque (65-76) y los compases finales se convirtieron en un trámite.



El 70-84 final refleja lo acontecido en un encuentro en el que los gallegos capturaron 41 rebotes por los 28 de los murcianos, otro factor diferencial.

