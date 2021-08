David Cal: "Es todo un honor compartir con Saúl Craviotto el éxito de tener cinco medallas olímpicas"

A partir de ahora son dos deportistas españoles los que comparten el privilegio de ser los máximos medallistas olímpicos de nuestro país: David Cal y Saúl Craviotto. Ambos son piragüistas y miembros de la Universidad Católica de Murcia y los dos han subido en cinco ocasiones al podio en unos Juegos Olímpicos. David Cal, ganador de un oro y cuatro platas entre Atenas 2004 y Londres 2012, es técnico de competiciones en la UCAM y está retirado desde 2015. Para él ha sido muy especial que un compañero de modalidad deportiva sea el primero en alcanzarle en número de metales olímpicos: "Es todo un honor compartir con Saúl Craviotto el éxito de tener cinco medallas olímpicas. No podía tener mejor compañero para compartir este éxito. Es un referente nacional del deporte y que además sea deportista de la UCAM para mí es un extra. Si hubiesen ganado la final habría sido el deportista español con más oros olímpicos (3)". El palmarés olímpico de Craviotto queda, de momento, con dos oros, dos platas y bronce conseguidos entre Pekín 2008 y Tokio 2020.

La final fue espectacular. Tal y como se esperaba la pelea por el oro se redujo a un duelo entre España y Alemania: "Ha sido una carrera impresionante. Una de las mejores carreras que he vivido. Los españoles han dominado desde el principio poniéndose en la primera posición. Los alemanes han aguantado muy bien y en los últimos metros venían subiendo muchísimo y han podido recortar al equipo español para hacerse el oro. Yo no pondría pegas porque hemos peleado con los favoritos hasta el último momento y no se puede ganar siempre. La plata es la recompensa a todo lo que han pasado en este ciclo olímpico, incluyendo ciertas complicaciones y la pandemia que ha afectado a todos los deportistas".