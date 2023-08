David Álvarez: "Vengo a ganar títulos con ElPozo Murcia FS"

David Álvarez, ala barcelonés de 25 años que ElPozo Murcia Costa Cálida fichó este verano para las dos próximas temporadas, dijo este jueves en su presentación como jugador grana que es "un ganador" y que pretende contribuir a "conseguir títulos ya de una vez por todas".



El catalán, quien procede del Industrias Santa Coloma, en el que estuvo durante las ocho últimas campañas y del que era capitán, compareció en rueda de prensa acompañado por el coordinador deportivo de la entidad, Vinicius Teixeira, quien bendijo el fichaje.



"David aportará muchísimo tanto en defensa como en ataque y llega teniendo la confianza del entrenador, Javi Rodríguez, con quien ya estuvo en Santa Coloma. Tenemos muchas esperanzas depositadas en él por su calidad y por su forma de trabajar y lo que genera en el grupo", comentó Vinicius.



Seguidamente el jugador se mostró encantado de recalar en el club murciano. "No fue complicado aceptar la propuesta de ElPozo pues tenía muy claro que si salía de Santa Coloma era para ir a un grande y este club lo es. Creo que tomé una buena decisión", declaró.



De su nuevo equipo destacó que es "competitivo" y resaltó la buena armonía existente: "Los que venimos nuevos aportamos aire fresco y un plus a los que siguen y creo que haremos una buena temporada y tiraremos hacia adelante".



"Nos estamos ayudando mucho entre todos y en mi caso haber estado con Javi Rodríguez favorece también mi adaptación pues estoy hecho a sus sistemas y, además, también conocía a varios de los compañeros", siguió diciendo.



David Álvarez, quien viene de disputar 20 partidos y de marcar nueve goles con un equipo que fue el noveno clasificado de la Liga 2022/2023 y se quedó a tres puntos de disputar las eliminatorias por el título, confía en mantener su progresión y en alcanzar los objetivos planteados.



"En lo particular pretendo ayudar y aportar en todo lo que se me pida y en lo colectivo está claro que los equipos grandes están diseñados para hacer cosas grandes y eso es ganar títulos, que es lo que la afición y el equipo merecen, ya de una vez por todas", manifestó.



"Voy a aprender y aquí podré convertirme en un jugador importante mejorando lo que me falta", apuntó también.



Al definirse en la cancha admitió lo siguiente: "Soy un jugador intenso y con carácter, que aporta en defensa y en ataque y al que le gusta competir y si es al más alto nivel mucho mejor. Soy un ganador".



En el cuadro charcutero habrá que acoplar las piezas de cara al curso que arrancará a comienzos de septiembre. "Somos seis jugadores nuevos en la plantilla y eso hace que cueste un poco más, pero al equipo le falta empezar a competir y a ganar, que es para lo que estamos hechos", indicó David Álvarez, quien envió un mensaje a la Marea Roja.



"Tengo ganas de ver a la afición en el Palacio y nos lo dejaremos todo en la pista para que disfrute y esperamos que los seguidores se lo dejen todo en la grada y así seguro que será un año muy bonito", fueron sus palabras hacia la hinchada.