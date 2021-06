Dani García: "Me siento más cómodo jugando en segunda línea"

El Real Murcia ha presentado esta mañana a una de sus nuevas incorporaciones para esta temporada, se trata de Daniel García Beltrán, un delantero que puede jugar también en la banda procedente del Mérida AD, donde con tan solo 22 años, jugó 18 partidos siendo titular en once de ellos y marcó la cifra de 6 goles la pasada temporada, siendo un jugador clave para el conjunto emeritense.

Daniel García ha empezado alabando la gran historia centenaria que tiene el Real Murcia, dejando claro que ha sido una de las razones por las que el delantero almeriense ha firmado por los del Enrique Roca de Murcia.

Un aspecto que ha confesado el nuevo jugador grana, es que la llegada al banquillo grana de Mario Simón ha sido otro impulso para que el joven jugador aterrizará en Murcia, ya que lo conoce cuando coincidieron en el filial del Albacete, terminado que cree que sacara lo mejor de él por los métodos que utiliza el técnico murcianista.

Sobre las negociaciones, Daniel García explicaba fue sencillo ya que club y jugador desde el principio estuvieron muy en sintonía desde que su agente recibió la oferta del club presidido por Agustín Ramos.

El delantero almeriense ha confesado que la pasada campaña en tierras extremeñas fue un “paso importante” ya que pasaba a un equipo que no era filial, lo que hizo que cogiera bastante experiencia.

Por último, Daniel García ha mostrado su preferencia de jugar de segunda punta, ya que se siente más cómodo asistiendo a sus compañeros aunque no le importa jugar como delantero o tirado a una banda.

Manolo Molina: "Semana importante para el asunto de la portería"

El director deportivo grana sigue confeccionando la plantilla para la próxima temporada y quiere cerrar pronto la portería

En la presentación del delantero Dani García en el Enrique Roca, Manolo Molina habló de las negociaciones que está realizando el club para perfilar la plantilla del Real Murcia para la temporada 2021/2022.

El lorquino ha empezado confesando que quieren “agilizar lo máximo” la posición de portero donde la renovación del portero canterano Antonio Gallego y el fichaje del murciano Miguel Serna, ex de Unionista se encuentran “avanzadas” y van por “buen camino”, acabando que esta semana será “importante”.

Respecto al fichaje de Madrigal, Manolo Molina explicaba que quería equilibrio en la banda, algo que con Madrigal puede realizar tanto como lateral o como interior y piensa que es un jugador necesario para la plantilla.

Un aspecto que ha querido comentar es la “lentitud” del mercado que es debido a la categoría, ya que los jugadores esperan ofertas de los equipos de 1ªRFEF y provocan un freno en las negaciones de algunos de las posibles incorporaciones del club.

Por último, el nuevo director deportivo grana, Manolo Molina ha dejado claro que todavía no tiene respuesta de dos jugadores clave para esta temporada, como son Mario Abenza y de Armando, ambos que se ha rumoreado que tienen ofertas de equipos de mayor categoría, no han dado a conocer al lorquino sus intenciones de seguir o no en el club, circunstancia que espera que se resuelva pronto el club pimentonero para intentar buscarles recambio en un mercado que está siendo uno de los más lentos de las últimas temporadas.