Santi Jara y Dani García dan luz al Real Murcia ante el Recreativo Granada (2-0)

El Real Murcia sigue su racha positiva en los últimos dos meses de competición con un balance de cinco victorias y dos empates en las siete últimas jornadas. El cuadro grana ha superado al filial del Granada en un partido con mitades muy diferentes, en la pimera los visitantes han sido mejores e incluso merecieron ir al descanso con una ventaja cómoda mientras que en el segundo acto el partido se ha revolucionado con la entrada de Santi Jara, que poco más de 48 horas de firmar su contrato ha debutado, y Dani García, autor de los dos goles que han dado la victoria. Desde su entrada en el terreno de juego el centrocampista manchego se ha convertido en el líder del equipo para sacerle del atasco en el que se había metido en los primeros 45 minutos.

Mario Simón, técnico del Real Murcia, se vio obligado a recomponer una vez más el equipo con un centro de la defensa nuevo formado por Jorge García y Manu Pedreño, además recuperaba a Javi Saura y Pablo Haro, ambos tras superar el covid. Además minutos antes del comienzo se hizo oficial que Alberto López no podía estar en el equipo ya que no se ha recuperado de su lesión, mientras Fran García tendrá que pasar el próximo jueves por el quirófano estar aproximadamente tres meses fuera de los terrenos de juego. En el estadio, viendo a los que serán sus nuevos compañeros estaban Royston Drenthe, el capricho del presidente, que llega como supuesto refuerzo aunque habrá que esperar todavía varias semanas para comprobar si está en condiciones de mejorar en algo lo que hay en la plantlla. En las próximas horas también quedará cerrada la contratación del central Héctor Fernández para sustituir al lesionado Iván Casado.









Arrancó el partido con polémica ya que en la primera acción de ataque grana, una de las excasas de primera mitad, el latetral Luis Madrigal sufrió una entrada dentro del área que el colegiado, muy cerca de la jugada, no estimó merecedora de sanción a pesar de las protestas del público. Desde al arranque quedó claro que el partido se le iba a hacer muy complicado a un Real Murcia que poco o nada proponía y el filial nazarí se hizo el control absoluto del juego. Sólo las intervenciones de Miguel Serna, una vez más providencial, y la falta de acierto de los visitantes evitó que llegara el gol, hasta en cuatro ocasiones dispusieron de opciones de colocarse por delante. El cuadro de Mario Simón estaba totalmente perdido. En el centro del campo Javi Saura, un partido más no dando el nivel, Pablo Haro, Athuman y Julio Gracia no aportaban nada y además varias pérdidas de balón propiciaron las jugadas de peligro ante la portería grana. El resulltado más justo al descanso podría haber sido victorioso para los de Torrecillas aunque en la última jugada del primer acto Andrés Carrasco, el goleador grana, pudo colocar a su equipo por delante en el marcador.

El paso por los vestuarios ha servido para despertar al Real Murcia y dormir a los visitantes. El técnico local, ante la imagen ofrecida en el primer acto, ha decidido meter el bisturi para dar entrada en el terreno de juego al recién llegado Santi Jara y Dani García por los desafortunados Pablo Haro y Javi Saura, ambos muy grises. Nada más salir al campo se ha podido ver que Jara, en su regreso a Nueva Condomina, llega muy motivado. Ha tomado el control del partido y casi todas sus acciones aportaban cosas positivas. Sólo seis minutos después de entrar en el terreno de juego una jugada por banda diestra entre Santi Jara y Mario Sánchez ha servido para que el lateral pusiera un balón dentro del área que ha aprovechó Dani García para romper a la defensa andaluza. Este partido ha servido para despertar a un equipo que estaba dormido que ha tomado el control de un partido que al descanso dejaba muchas dudas en el juego grana. Cuando aún no se había llegado al cuarto de hora del segundo Santi Jara ha vuelto a destapar el libro de los pases con un balón hacia Dani García que ha aprovechado para hacer el 2-0 y acabar de apagar a un rival que acabó desapareciendo del terreno de juego superado por un Real Murcia que ha cambiado como de la noche al día.

Tras esta victoria el Real Murcia se mantiene en la cuarta posición de la tabla clasificatoria antes de visitar el próximo domingo al Intercity en tierras alicantinas.