Cort se impone en Cullera, Roglic recupera la roja y Valverde se pone cuarto

El danés Magnus Cort (EF Education Nippo) se ha impuesto en la sexta etapa de la Vuelta disputada entre Requena y el Alto de la Montaña de Cullera, de 158,3 kilómetros, en la que superó al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), segundo clasificado y nuevo líder después de recuperar el maillot rojo.

Cort, de 28 años, remató la escapada del día con un ajustado triunfo, con el mismo tiempo que Roglic y con dos segundos de ventaja sobre el italiano Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) y cuatro respecto al ruso Aleksandr Vlasov (Astana) y el español Enric Mas (Movistar).

Roglic, quien logró 6 segundos de bonificación, es el líder de la Vuelta con 25 segundos de ventaja sobre Enric Mas, seguido por el colombiano Miguel Ángel López a 36 y Valverde y Egan Bernal a 41. El alcantarillero Antonio Jesús Soto asciende tres puestos hasta el decimotercero.

Este viernes la séptima etapa llevará al pelotón desde Gandia al Balcón de Alicante, un trayecto de 152 kilómetros.

"La idea era controlar para mí pero me he hecho daño en el cuello"

El murciano Alejandro Valverde (Movistar) desveló al final de la etapa de la Vuelta Ciclista a España con final en el Alto de la Montaña de Cullera que "la idea inicial" del Movistar era "controlar" la carrera para él pero que ha tenido un percance en el que se ha "hecho mucho daño en el cuello".

Valverde ha sido octavo en la etapa a 8 segundos del ganador y es cuarto en la general a 41 segundos del nuevo líder, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

"La idea era salir a que se fuese una fuga pequeña e intentar controlar para mí, pero he tenido una caída en la parte inicial de la carrera, tenía mucho daño en el cuello y por eso no hemos tirado tan pronto, porque quería ver primero cómo me he encontraba", explicó el campeón del mundo en 2018.

El murciano ha explicado el percance sufrido: "ha habido un frenazo delante, yo he podido frenar a tiempo pero, cuando estaba parado, me han dado un 'topazo' por detrás y me he quedado enganchado con la bici de un hombre del Trek, Brambilla creo que era. Me he hecho mucho daño, me ha crujido, pero luego parece que ha sido una cosa menor".

Valverde, no obstante, se ha felicitado porque "en la parte final, el equipo ha estado muy bien". "Había mucho viento y era muy peligroso, pero lo han sabido llevar a la perfección", valoró.

Aunque ha admitido que tanto a él como a Miguel Ángel López y a Enric Mas les "habría gustado estar un poquito más adelante", cree que al final han "estado bien".

"De momento estamos ahí; estando yo ahí siempre podemos tener alguna baza más. Mañana (en la etapa de alta montaña con final en el Balcón de Alicante) no tiene nada que ver, aunque hoy haya sido muy duro por el viento", añadió Valverde.

