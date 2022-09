Coosur Betis supera a un flojo UCAM CB (100-79)

La localidad de Vilagarcía de Arousa se convierte durante el segundo fin de semana de septiembre en la sede del Torneo EncestaRías. Un clásico de pretemporada que el UCAM Murcia visita por tercera vez.

El primer encuentro enfrentó al Coosur Betis frente a los universitarios. El equipo sevillano con la plantilla al completo a excepción de dos jugadores, mantienen la mayor parte del bloque de la pasada temporada, que le llevó a convertirse en uno de los mejores equipos de la segunda vuelta.

Sito Alonso repitió el mismo quinteto que en el primer encuentro de la pretemporada. Trice, Jordan Davis, Anderson, Luther y Diop, comenzaban dubitativos en un inicio que el Coosur Betis aprovecharía des bien temprano para desarrollar su juego y anotar desde el perímetro. Bajo la dirección de Shannon Evans; Bertans y Txemi Urtasun se mostraban acertados desde la línea de tres (6/8 en el primer cuarto). Jordan Davis mediante penetraciones junto a Jordan Sakho en la pintura, paliaban la diferencia en un marcador de 35-18 con el que finalizaba el primer periodo.

Mucho más contundente estuvo el conjunto murciando minutos antes de llegar al descanso. Una buena racha de anotación de Travis Trice (13 puntos), ponía la diferencia por debajo de los 10 puntos. Su actuación era contrarrestada por el conjunto de Luis Casimiro en los últimos compases, para marcharse a vestuarios 54-39 para los sevillanos.

Las rotaciones se iban sucediendo para no cargar en exceso a los jugadores de la primera plantilla y los más jóvenes aprovechaban sus minutos para demostrar sus progresos. La pareja de suecos formada por Will Falk y Villiam García sumaban buenas acciones durante el tercer cuarto. Este segundo se iba a los cinco puntos con un triple y una canasta debajo del aro de forma consecutiva. Sin embargo, no era suficiente para acercarse en el marcador.

En la última parte del encuentro, el más destacado de los universitarios fue Jordan Sakho, que se encargó junto a James Anderson de anotar para su equipo. No fue suficiente para pelear por la victoria, ante un equipo más rodado que demostró encontrarse en buena dinámica y tener buen acierto.

El resultado final fue de 100-79. Los máximos anotadores del UCAM Murcia fueron Travis Trice (18), Jordan Sakho (14) y Jordan Davis (12).

Ficha técnica



Coosur Real Betis: Shannon Evans (12); Bertans (17), Johnson III (15), Kurucs (13), Sylla (13); Pepe Pozas (3), T. Urtasun (6), Hill (7), Almazán (2), Eulis Baez (2), Menzies (10),

UCAM Murcia CB.- Travis Trice (18), Jordan Davis (12), James Anderson (9), Luther (4) e I. Diop (4); Tomás Bellas (8); Urban Klavzar (), Jordan Sakho (14), Ngom (3), Arjol (), Falk (), Villiam García (7).