El colista Alhama CF El Pozo busca su primer triunfo ante Granadilla

El Alhama ElPozo, colista de la Liga F, retomará la competición este sábado recibiendo al Granadilla Tenerife con el propósito de empezar a enderezar al rumbo y estando "no tan lejos" de los puestos que dan la permanencia, objetivo que persigue el cuadro murciano en su debut en la élite.



Las azulonas están en lo más hondo de la tabla como consecuencia de sus ocho derrotas en otros tantos partidos y justo por delante tiene al Alavés, con dos puntos, y al Villarreal, que con cuatro marca la línea de la salvación.



Así pues, ese listón no es tan distante, como se ha encargado de recordar este jueves el entrenador, Randri, en la rueda de prensa previa al choque.



"La realidad es que no llevamos puntos, pero en todos los partidos hemos tenido opciones de sumar uno o incluso los tres. Hay que cambiar la dinámica y hacer ver a las jugadoras que son de primera división y los resultados van a llegar y para eso lucharemos contra todos los problemas que surjan", ha comentado.



"Estamos ahí abajo, pero no tan lejos del objetivo, y mantenemos una ilusión increíble y la idea de empezar a sumar de una vez por todas", ha añadido.





Del Granadilla, décimo clasificado con ocho puntos en siete partidos, ha resaltado que es "un rival consolidado en primera que mantiene el bloque y siempre busca llegar por fuera con centros laterales y transiciones".



"Será complicado,pero tenemos que jugar con las ganas y con el factor campo", ha comentado el técnico del equipo con solo tres goles marcados que lleva cinco encuentros seguidos sin ver puerta con un problema ofensivo que puede afectar a la autoestima, aunque Randri muestra plena confianza en las suyas.



"Si seguimos en este camino y no desfallecemos, los resultados van a llegar. Está claro que cuando no acompañan, los errores se ven más, pero lo mejor es el ánimo y las ganas de las jugadoras", ha declarado quien recupera a la defensa internacional rumana Olivia Oprea y sigue sin poder contar con las también defensas Érika Sastre y Lucía Ramírez, mientras que está en duda la participación de la centrocampista Sara Rubio.