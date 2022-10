El Club Deportivo Parres logra 22 medallas en los Campeonatos de España de SUP en Cabo de Palos y Murcia

El Club Deportivo Parres ha participado este pasado fin de semana en el Campeonato de España de Larga Distancia SUP de Cabo de Palos y al Campeonato de España de Velocidad de 1000 mts celebrado en Lo Pagán, San Pedro del Pinatar (Murcia). Los eventos mencionados, reconocidos a nivel nacional, recibieron un total de 32 deportistas en representación del Club Parres. La participación en ambos eventos dejó un total de 22 medallas: 7 de oro, 6 de plata y 9 de bronce.

En esta III Edición del SUP Challenge de Cabo de Palos, cabe destacar los resultados de los representantes del club, comenzando por la 1ª posición de Eric Pérez en categoría SUB 10. Por otro lado, destaca Rubén Cantoral como campeón en su categoría SUB 14, al igual que Alexia Soto.

Se ha de hacer mención especial a Joan García, que se clasifica en esta edición como campeón en la categoría Élite SUB 18, siguiéndole Sergio Cantoral en un 3er puesto. En la categoría Élite Kahuna 50 ha sido Daniel Parres, CEO del Club Parres, quién se ha convertido en el campeón con su primera posición.

En el Campeonato de SUP “Mar Menor SUP Games'', los resultados por parte del Club Parres han sido muy positivos. Sheila Sirvent alcanzó el 3er puesto en la categoría Élite femenina, por otra parte, en Élite masculina Rafael Sirvent alcanzó el 2º puesto. En SUB 10 y SUB 18, Eric Pérez y Sergio Cantoral (que hizo el mejor segundo tiempo del evento), consiguen el primer puesto, como Daniel Parres, que consigue de nuevo situarse en primera posición en la categoría Élite Máster Kahuna.

El club cuenta este año con colaboradores como la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana y las empresas Klinik PM y Wonders, y ayuntamientos como el de Alicante, Elche, Santa Pola, Crevillente y Albatera.

Resultados del Campeonato de España de SUP Race en Cabo de Palos

SUB 10 MASCULINO

1º ERIC PÉREZ REVERT

3ª TOMÁS BLIN GÓMEZ

7º SEBASTIÁN FERNÁNDEZ

SUB 12 MASCULINO

3º ENZO PONZÓ SANTACANA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

SUB 12 MASCULINO

3ª CLAUDIA CABRERA ÁLVAREZ

SUB 14 MASCULINO

1º RUBÉN CANTORAL QUIRANT

9º CARLOS ESPUIG DEL HOYO

SUB 14 FEMENINO

5ª ELIA UGEDA LÓPEZ

SUB 16 MASCULINO

5º PABLO CARBONELL GARCÍA

12º MARIO CARBONELL GARCÍA

SUB 16 FEMENINO

2ª ALEXIA SOTO SÁNCHEZ

3ª INÉS BLIN GÓMEZ

9ª EVA LUNA PÉREZ

12ª MAIA MALLUGUIZA

ÉLITE SUB 18 MASCULINO

1º JOAN GARCÍA VALERO

3º SERGIO CANTORAL QUIRANT

4º IVÁN DE FRUTOS RUIZ

6º ISAAC MARTÍNEZ DURÁ

7º ANDRÉS JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA

8º TEO UGEDA LOPEZ

10º DANIEL GALVAÑ VIOSQUEZ

ÉLITE SUB 18 FEMENINO

4ª TERESA CRIADO CANDELA

ÉLITE MASCULINO

10º CLEMENTE PÉREZ SALLAN

ÉLITE MÁSTER 40 MASCULINO

3º ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA

5º JAVIER COLOMA IGUAL

ÉLITE MÁSTER 40 FEMENINO

7ª ELENA ROMERO PANADERO

9ª PIEDAD FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

ÉLITE KAHUNA 50

1º DANIEL PARRES PUERTO

4º ANTONIO BELMONTE MARTÍN

6º JULIO PÉREZ GÓMEZ

10º EDWIN RUIJTER, EDWIN

14º ALEJANDRO ALONSO LÓPEZ

17º SANTIAGO GÓMEZ FERRÁNDIZ

Resultados del Campeonato de España de SUP Velocidad de 1.000 metros en el Mar Menor

SUB 10 MASCULINO

1º ERIC PÉREZ REVERT

3º TOMÁS BLIN GÓMEZ

SUB 12 MASCULINO

2º ENZO PONZÓ SANTACANA

SUB 12 FEMENINO

3ª CLAUDIA CABRERA ÁLVAREZ

SUB 14 MASCULINO

2º RUBÉN CANTORAL QUIRANT

4º ZIRO MOLLÁ TROYA

SUB 16 MASCULINO

5º PABLO CARBONELL GARCÍA

7º DENIS RAMÍREZ BERNABÉU

SUB 18 MASCULINO

1º SERGIO CANTORAL QUIRANT

SUB 18 FEMENINO

2ª TERESA CRIADO CANDELA

ÉLITE MASCULINO

2º RAFAEL SIRVENT SALAZAR

ÉLITE FEMENINO

3ª SHEILA SIRVENT SALAZAR

ÉLITE MÁSTER 40 MASCULINO

2º ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA

ÉLITE KAHUNA 50 MASCULINO

1º DANIEL PARRES PUERTO