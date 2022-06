La clasificación de ElPozo Murcia Costa Cálida para el play off tendrá que esperar

A cuatro segundos y cinco décimas del final, con empate 4-4 en el marcador, la ambición del Viña Albali Valdepeñas provocó el 5-4 y la victoria por medio de Lemine, cuyo pase al centro se transformó en el gol definitivo por una genialidad de Rafael Rato, que engañó al portero Juanjo al dejar pasar la pelota, para mantener encendidas las alarmas de ElPozo Murcia, aún sin la certeza de jugar las eliminatorias por el título.



A falta de una jornada, después de haber ganado nada más uno de sus últimos ocho encuentros de Liga, el equipo dirigido por el argentino Diego Giustozzi se mantiene al borde del fiasco, que no es tal por ahora, pero sí lo será si en el último partido de la competición regular no consigue al menos un punto en su duelo directo con el Industrias Santa Coloma en la localidad catalana. Lo necesita, como poco, para estar entre los ocho primeros sin depender de nadie más. Para ser sexto, como es ahora, la victoria es la única vía segura.



En ese filo se mueve ElPozo Murcia, que perdió el duelo a 4,5 segundos del final, pero al que el empate no le cambiaba tampoco apenas en nada el panorama. Lo había logrado a dos minutos y 37 segundos del final con una diana de Mati Rosa, después de que el Valdepeñas se hubiera adelantado en el 33 con un gol de Rafael Rato, que había establecido el 4-3 después de una primera parte trepidante, que acabó con el 3-3 en el electrónico.



Al 0-1 de penalti de Marcel, en el minuto 8, y al 0-2 de Edu en propia puerta, tras una carambola en el larguero, le siguieron el 1-2 de Ivi, en el 14, y el 2-2 de Sergio González, en el 17, antes de dos goles de nuevo a toda velocidad, como el 2-3 de Rafa Santos desde su campo, tras un disparo de Edu en terreno contrario, y el 3-3 de Lemine que restableció la igualada rumbo al descanso.



Mientras ElPozo aún siente el agobio de la posibilidad de quedarse fuera de las eliminatorias el título -debería perder en Santa Coloma, que el Ribera Navarra al menos empate en su casa con el Levante y que el Jaén venza su partido frente al descendido Burela-, el Valdepeñas aún tiene opciones de ser hasta segundo, gracias a su victoria.



Ahora quinto, no depende de sí mismo para ese reto: debe ganar y esperar los tropiezos del Movistar Inter (en casa contra el Osasuna Magna), el Palma (en Son Moix con el Futbol Emotion) y el Jimbee Cartagena, que recibe al Barça, el líder inamovible ya de la Liga regular. Los tres suman dos puntos más que el Valdepeñas.