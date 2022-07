Chumbi, refuerzo de lujo para la delantera de UCAM CF

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y Rafael Fernández Martínez 'Chumbi' (1989, Águilas) han llegado a un acuerdo para que el delantero se sume a la disciplina universitaria de cara a la temporada 2022/23.

Chumbi es un goleador nato que destaca por su sacrificio y su efectividad dentro del área.

Tras pasar por las bases el Atlético de Madrid, un joven delantero tuvo entre sus primeros destinos como futbolista profesional el Caravaca o el Lorca Deportiva.

En la 2010/11 firmó con el Reus en Tercera División para ser importante en el ascenso que terminaron consiguiendo. La temporada de su consagración fue la 2011/12 cuando, con a penas 21 años anotó 12 goles en 36 partidos con el equipo de Reus en Segunda División B.

Su buen hacer llamó la atención de la UD Almería que firmó al aguileño que alternó la presencia con el filial en Segunda B (18 partidos y 10 goles) y el primer equipo en Segunda División (13 partidos y 1 gol).

En la 2013/14 recaló con el Valencia Mestalla donde tuvo unos números escandalosos con 16 goles en 38 partidos.

El atacante murciano que llevaba 3 temporadas seguidas sin bajar de 11 goles tuvo una más que merecida oportunidad en Segunda División con el Albacete y no defraudó. Chumbi disputó 36 encuentros y anotó 7 goles en su primera temporada completa en la categoría de plata. La temporada siguiente no tuvo mucha suerte ya que disputó 19 encuentros en Segunda División con el Llagostera pero no consiguió ver puerta.

Su siguiente destino fue el Lorca FC. Ambicioso proyecto en Segunda B e hizo lo que mejor se le da, anotar goles. El aguileño logró 15 goles en 27 partidos. Tras un año mágico, una lesión muy grave lo apartó durante un tiempo prolongado de los terrenos de juego.

En la 2018/19 firmó con el Real Murcia donde, en dos temporadas y media disputó 53 partidos y anotó 13 goles. A mitad de la 2020/21 recibió la oferta de un Marbella necesitado de gol a mitad de temporada. Sus 5 goles en 16 encuentros con los malagueños no fueron suficientes para certificar el objetivo.

La temporada pasa firmó con el Águilas en Segunda RFEF. El atacante anotó 9 tantos en 23 partidos.