Chumbi: "Molo no me a dar un trato preferencial"

Hoy ha sido presentado Rafa Chumbi en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina. Ha estado acompañado por Miguel Linares, director deportivo del Club, Juan Antonio Baños, vicepresidente, Pablo Rosique, director general del servicio de deportes de la UCAM y Juan Moya, director financiero y José Ángel García, director de marketing, ambos de la empresa ESP Solutions, que ha apadrinado la presentación y le han deseado suerte para esta nueva campaña.

Miguel Linares ha analizado la llegada del jugador, “venimos a presentar a Rafa Chumbi como nuevo jugador para la 2022/23. Ya son muchos partidos de pretemporada. Con su incorporación, ya hemos dado alguna pincelada sobre lo que esperábamos de esta incorporación. Ya tenemos dos jugadores en la zona del nueve y son complementarios. Rafa tiene mucha experiencia en la categoría, es un jugador con nivel y jerarquía que conoce bien el proceso de adaptación a la Región de Murcia”.

También ha explicado que “nos mostró ganas e ilusión por venir y tiene ganas de hacer grandes cosas. Está en la misma línea de ambición que nosotros. Jugadores sanos, jugadores que tuvieran la misma ambición que nosotros y que hayan disfrutado de buenas experiencias en otros clubes pero que quieran seguir haciendo cosas grandes”.

Chumbi ha comenzado haciendo una valoración de su llegada. “Gracias por asistir. Quería comenzar agradeciendo al presidente, a la entidad, a la dirección deportiva, al cuerpo técnico… A Molo ya lo conocía y sé que ha sido importante para que yo esté aquí. Creo que el día a día va a ser maravilloso y voy a ser feliz”.

Sobre su llegada, el aguileño ha sido muy claro: “Estoy en el último tercio de mi carrera. Eso no quita que esté súper ilusionado. He sido muy exigente para elegir dónde jugar este año por razones personales y el UCAM me ha brindado todo lo que necesito. Además de estar en un Club de tal dimensión, la comunicación con la dirección deportiva es casi diaria. Estoy encantado de estar aquí”.

“No soy de marcarme cifras. En cuanto a las lesiones quiero que vayan en la misma línea de siempre. Se me enfoca en la línea negativa de las lesiones pero la verdad es que en los últimos 3 años he tenido solo una lesión. Estoy en plenas condiciones físicas para rendir. Los números espero que hayan sido en la línea de los últimos años que no ha sido poco”

Chumbi también ha explicado que “todos somos nuevos. Queda poco para que arranque la competición y la intención es conseguir que en la primera jornada de liga el entrenador sea lo más injusto posible. Todos trabajamos bien, tenemos una gran plantilla y muchas variantes para hacer el equipo”

Por último, ha valorado su relación con Molo. “Con Molo la relación es estupenda. Fuimos compañeros en Lorca, lo pude tener de entrenador en Águilas la temporada pasada. Que él esté aquí es importante porque al final estoy en un tramo de mi carrera en el que valoro más el día a día qué otras cosas y con Molo estoy disfrutando. Sé que me va a sacar el 200% y no me va a regalar nada” sentenció.