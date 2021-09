Chris Czerapowicz: "Este equipo puede jugar play off"

El segundo y último fichaje del equipo universitario para la temporada 2021-2022 ha destacado en su presentación oficial como jugador del UCAM Murcia el gran recibimiento y apoyo que ha tenido de los compañeros para adaptarse a la ciudad: "He visto una muy buena química. Se nota que mis compañeros ya han jugado juntos y se conocen. Es un grupo muy competitivo. La acogida ha sido muy buena y nos estamos adaptando al grupo muy bien".

El alero sueco, uno de los más destacados en los partidos de clasificación para el Mundial, se ha definido como un jugador muy polivalente y capaz de ayudar al equipo en distintas posiciones. "Me defino como un jugador muy versátil. Soy capaz de rebotear, de defender, de abrir la pista o jugar por la zona. Estaré a disposición del entrenador para complementar al equipo lo mejor posible", ha aclarado un Chris Czerapowicz que ve en Sadiel Rojas un buen espejo en el que mirarse para seguir mejorando: "Ahora mismo me encuentro bien. No he tenido buena suerte en el tiro en estos primeros partidos pero seguimos trabajando en ello. Tengo como compañero a Sadiel del que tengo que aprender mucho sobre el nivel de intensidad".

Un jugador universitario que se ha mostrado ilusionado con la temporada y confiado en poder conseguir los objetivos por los que pelea el UCAM Murcia: "Viendo el trabajo que estamos haciendo y la plantilla que tenemos, creo que podemos pelear por llegar a los Playoffs y a Europa. Tenemos que seguir trabajando y mejorar el tiro, pero hay posibilidades con este grupo de trabajo".









Nuevo vicepresidente

Antonio Gómez-Fayrén, director de la compañía Asterra Partners, ha entrado en la directiva del UCAM Murcia Club Baloncesto, y en la que ha sido nombrado vicepresidente de Relaciones Externas.

La empresa a la que representa ha ingresado en el UCAM Business Club pasando a ser patrocinador del conjunto universitario como su correduría de seguros oficial.

Dicho nombramiento ha sido anunciado por Ramón Megías, vicepresidente Institucional del UCAM Murcia CB, aprovechando la presentación de Chris Czerapowicz como jugador del conjunto grana.

Gómez-Fayrén, quien se encargará de ayudar a que la institución siga creciendo, se ha mostrado muy agradecido por su incorporación y la de la firma Asterra Partners a la estructura de la entidad que preside José Luis Mendoza.

"Quiero agradecer a la familia Mendoza, al presidente y a la junta directiva por confiar y pensar en mí para intentar sumar y llegar a cotas más altas y para acercar este magnífico club a la sociedad murciana. Podemos estar ilusionados con el equipazo que han formado Alejandro Gómez y José Miguel Garrido", ha dicho aludiendo al director general y al director comercial y de marketing del club.

"Desde ya empezamos a colaborar con el club de baloncesto y con la universidad. Es un honor", ha comentado también Gómez-Fayrén.