Charlie Dean: "Tenemos que dar la cara, todos somos responsables"

El capitán del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, Charlie Dean, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina antes comenzar una nueva sesión de trabajo de cara al partido de este fin de semana frente al Atlético Baleares.

El jugador ha valorado la situación que atraviesa el cuadro universitario. “Es un error pensar en el futuro. No hemos hecho las cosas bien y los números están ahí. Toca dar la cara. Tenemos que luchar hasta el último partido. La semana pasada dimos una muy mala imagen”, declaró.

Respecto a la derrota en Palamós, Charlie ha explicado que “no lo podemos entender. No es justificable el partido que hicimos ante un equipo descendido y jugándonos lo que nos jugabamos nosotros. Pedimos perdón, queremos cambiar la imagen esta semana. No hemos estado al nivel ninguno”.

“Los jugadores somos los que jugamos. Nadie puede estar contento con el nivel que ha dado"

El capitán universitario ha pasado por un año difícil. “A nivel individual, creo que este año ha sido el más complicado a nivel deportivo. He pasado un año muy complicado y he tenido que luchar y tragar muchísimo”, explicó.

Charlie Dean ha dado algunos detalles respecto a algunos problemas por los que ha pasado a lo largo de este año. “Es fácil hablar. Nadie vino a preguntarme qué me había pasado y se dijeron cosas que no eran verdad. Me dolió bastante porque pasé por una enfermedad. Cuando volví me partí tres costillas pero no se supo hasta más tarde. Estuve entrenando con tres costillas rotas, me costaba respirar pero yo siempre he dado la cara por este escudo y este equipo. Ellos lo saben, al salir del hospital, tras doce días sin comer ni beber, estuve con mi equipo. No ha sido mi mejor año a nivel individual pero en esfuerzo y sacrificio, no me he dejado nada”, aclaró el zaguero.





Para finalizar, el jugador ha explicado que “cada año que vives te hace madurar. Nunca estás preparado para lo que me ha pasado este año pero todo eso te hace más fuerte. Es una pena el tema deportivo, nunca había vivido una situación así y no se la deseo a nadie”.