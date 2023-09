Cerca de 350 corredores disputarán desde este viernes la Non Stop Madrid-Murcia

Cerca de 350 ciclistas participarán en la tercera edición de la Murcia Non Stop Madrid-Murcia by MRW, la prueba de bicicleta de montaña que arrancará este viernes (11.00 horas) desde Rivas Vaciamadrid y que se disputará sobre más de 650 kilómetros que deben completarse en un máximo de 45 horas.

Organizados por equipos, los participantes atravesarán la península desde el centro al sureste y contarán con estaciones de hidratación en las provincias de Madrid, Cuenca, Albacete y Murcia. La prueba, dividida en ocho tramos de diferente dificultad, ha sido presentada oficialmente este jueves en el ayuntamiento ripense en un acto con la concejala de Deportes de Rivas Vaciamadrid, Mónica Carazo, quien ya participó en la edición de 2022.

"Rivas Vaciamadrid respira deporte. Tenemos 24 participantes ripenses y un equipo que irá en representación del ayuntamiento. Viviéndolo desde dentro te das cuenta de la pasión, la energía y el compañerismo que se vive en el pelotón. Es una unión perfecta entre ciudad y evento", dijo Carazo.

El CEO de RPM Sports, Jesús García, destacó las diferencias que hacen única a la Murcia Non Stop Madrid-Murcia by MRW. "Es una prueba tremendamente especial: te permite la organización por equipos, hacer tramos de noche o de día y una libertad absoluta a la hora de organizar estrategias. Un evento único y que no sería posible sin el apoyo de todas las instituciones implicadas, que se vuelcan con el pelotón", dijo.

SCOTT CALA BANDIDA

Dentro del pelotón habrá también algunos nombres ilustres del mountain bike español, caso de los miembros del Scott Cala Bandida como el doble campeón de España en la modalidad cross country maratón y manager del equipo, Sergio Mantecón.

Mantecón ha estado presente también en la presentación y ha reconocido tener "muchas ganas" de tomar la salida. "Es un formato nuevo para mí, pero del que me han contado cosas muy chulas. Los relevos, la posibilidad de rodar de noche o de ciclar de una manera diferente, más relajada y alejada de la competición. No puedo esperar a que esto empiece", explicó.

Rodando con los miembros del Scott Cala Bandida estarán dos ciclistas invitados, aficionados que accedieron a través de un sorteo para compartir espacio y recorrido con Sergio Mantecón, entre otros.