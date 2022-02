Caro: "Quiero volver a sentirme importante"

José Antonio Caro ha atendido a los medios de comunicación esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina.

El de Estepa ha comenzado valorando como se ha acabado gestando el fichaje. “Hemos estado varias semanas hablando sobre la posibilidad de poder venir aquí. Mi Club al principio lo puso algo difícil pero lo importante es que al final he podido venir aquí. Fueron unas negociaciones de semanas pero cuando supe el interés del UCAM Murcia en mi lo tuve claro. Estoy contento de estar aquí para poder ayudar a los compañeros y a este club para que las cosas vayan hacia arriba”, explicó.

Al zaguero no le estaban terminando de salir bien las cosas en Croacia y tenía claro que “cuando un jugador no está jugando busca la cesión y contar con minutos. He sido regular en los entrenamientos, no he faltado a ninguno y las lesiones me están respetando. Los 90’ los necesitas para tener tu mejor nivel físico pero los entrenamientos ayudan a mantener esa forma física. Creo que estoy preparado para poder jugar de inicio los 90 minutos”.

“Soy un jugador al que no contar con minutos le ha parecido una cosa nueva este año. En todos los equipos me he sentido importante, he tenido mis minutos, siempre me he movido en un margen de partidos. Quería volver a sentirme importante dentro de un Club. Veo que hay un grupo de calidad humana muy importante dentro del vestuario y eso puede ayudar a conseguir los objetivos”

El jugador sevillano asegura que “tenía ofertas de equipos de esta categoría. Tanto el UCAM como Pedro y el presidente son los que más me han empujado para hacerme ver que tenía que venir aquí. Cuando sientes esa confianza te hace que te acabes por decantar por un sitio”.

Para finalizar se define como un “central rápido, con buen juego aéreo y una salida de balón limpia”.