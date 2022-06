Carlos Alcaraz ya tiene su mural en El Palmar

El joven murciano Carlos Alcaraz Garfia, el valor emergente del tenis nacional y mundial, ha valorado este lunes lo hecho por Rafa Nadal en Roland Garros y en su extensa y exitosa carrera y ha llegado a decir que tiene "mil vidas" y que "hay jugador para rato" con el mallorquín, quien en París, a sus 36 años, sumó ayer su decimocuarto título y vigésimo segundo Grand Slam.



Alcaraz, de 19 años y que este lunes aparece séptimo en la clasificación mundial -ha bajado un puesto- ha hecho esas declaraciones en la inauguración de un grafiti que se le ha dedicado en El Palmar, su pueblo, un acto en el que ha sido aclamado. "Es inexplicable todo el cariño que recibo y es algo maravilloso", ha apuntado.



Tras dicha inauguración el murciano se ha referido a la final que Nadal venció este domingo por 6-3, 6-3 y 6-0 frente al noruego Casper Ruud.



"Rafa tiene mil vidas y hay Nadal para rato. Con 19 años ya ganó Roland Garros y ya lleva 14 títulos en París. Él, con la edad que yo tengo ahora, ya había ganado el primero y, por lo tanto, voy un poco tarde", ha comentado entre las risas de los presentes, al tiempo que ha destacado "la lucha y la entrega" del balear cuya última final siguió atentamente.



Además, ha tenido palabras para el alemán Alexander Zverev, quien le eliminó en cuartos de final, y luego cayó lesionado en semifinales precisamente contra Nadal, lo que le obligó a abandonar.



"Estaba siendo un partidazo y me impresionó ver por televisión la forma en que se torció el tobillo. Espero que vuelva pronto porque el tenis necesita a Zverev", ha declarado.



Ya focalizado en sus próximos compromisos ha comentado que piensa en la hierba de Wimbledon.



"Estoy centrado en ese torneo y a día de hoy aún dudo de si estaré en Queens para prepararlo o iré directamente al Grand Slam", ha señalado y ha reconocido que no variará mucho su plan de trabajo aunque empezará a ejercitarse "más temprano para evitar el calor".



En París Alcaraz igualó su tope en un "major" y confía en superarse en las siguientes oportunidades que se le presenten.



"Es la segunda vez que llego a cuartos de final en un torneo de Grand Slam y la primera vez que pude acabar esta ronda y jugando a buen nivel ", ha reconocido recordando que en el Abierto de Estados Unidos de 2021 también venció cuatro partidos del cuadro final para caer en el quinto ante el canadiense Felix Auger Aliassime retirándose por lesión.



"La próxima vez tendré más experiencia y espero que eso me sirva para no cometer los errores que tuve en este Roland Garros", ha apostillado.

MURAL EN EL PALMAR

El tenista murciano Carlos Alcaraz ya tiene su propio mural a la entrada de su localidad natal que ha sido inaugurado este lune. La obra, de 400 metros cuadrados dedicado al tenista murciano Carlos Alcaraz realizado por la Oficina Municipal del Grafiti en El Palmar.

El grafiti, que ha sido realizado por Sbach, un joven artista murciano afincado en Mazarrón, está ubicado en la entrada de la pedanía y para su realización han sido necesarias 16 horas diarias de trabajo durante 8 días y un brazo elevador de 12 metros

En total se han utilizado 300 kilogramos de pinturas plásticas en diferentes tonalidades y un barniz para evitar la degradación del mural, de tal forma que conserve su luminosidad y color.

Serrano se ha dirigido a Alcaraz asegurando que "nos vas a dar muchas alegrías y toda Murcia estará junto a ti alentándote y empujándote hacia el éxito"."Como Alcalde de Murcia, no puedo dejar de felicitarte por llevar el nombre de nuestro municipio y de tu pedanía, El Palmar, alrededor del mundo. Te has convertido en un embajador inmejorable", ha añadido Serrano.

El Alcalde ha finalizado explicando que "la Oficina del Grafiti, dependiente de la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria en colaboración con Prezero, continúa transformando espacios en desuso en obras de arte, de tal forma que mejoramos la estética de nuestras pedanías a la vez que fomentamos el turismo artístico en el municipio que ya cuenta con 90 murales repartidos por barrios y pedanías lo que nos hace estar en la cima del arte urbano a nivel nacional".