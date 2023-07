Carlos Alcaraz: "Tengo la sensación de que soy capaz de ganar el torneo"

El español Carlos Alcaraz, semifinalista de Wimbledon, afirmó que tiene la "sensación" de que puede "ganar el torneo", aunque sigue poniendo a Novak Djokovic, siete veces campeón, como el principal candidato.



"Sinceramente sí", dijo el murciano a la pregunta de si se ve capaz de ganar Wimbledon. "Todo el mundo sabe que el favorito es Djokovic, pero la sensación que tengo es que soy capaz de ganar el tornero, tengo la confianza y el nivel".



Alcaraz derrotó este miércoles al dane´s Holger Rune en tres sets y jugará contra el ruso Daniil Medvedev por un puesto en la final.



"Lo necesitaba", respondió por el grito por ganar el primer set. "He empezado bastante nervioso. Hasta el final del primer set no he sabido como controlar esos nervios esas emociones, he estado luchando internamente conmigo para intentar mejorar. Hasta el final del primer set no lo he conseguido. (el grito) me ha ayudado a soltarme a cambiar el juego y sobre todo a disfrutar, que es la clave de todo".



"Esa es la diferencia entre los muy buenos y los buenos, en los momentos en los que está la tensión, ahí es donde uno tiene que sacar el buen juego, la valentía que tiene uno dentro. Nosotros lo intentamos en esos momentos, de 4-4, en un 'tie break', ser valiente, ser fie a nuestro estilo e ir a por todas".



El murciano agregó que la experiencia de Roland Garros, cuando jugó mermado ante Djokovic por los calambres producidos por los nervios, le ayudará para el partido del viernes.



"Totalmente. Son experiencias que hay que vivir y aprender de ellas. He aprendido bastante de Roland Garros, para ver qué puedo mejorar y ahora tengo la oportunidad de mejorar lo que hice mal".

Victoria en 14 de 21 semifinales ATP

Carlos Alcaraz Garfia disputará este viernes ante el ruso Daniil Medvedev su vigésimo segunda semifinal como tenista profesional y que será la tercera en Grand Slam llegando al encuentro con un bagaje de 14 victorias en 21 partidos de penúltima ronda en torneos del circuito ATP, seis de ocho este año.

El joven tenista murciano, que a sus 20 años es el número 1 del mundo, se medirá a Medvedev, de 27 y que ocupa la tercera posición del ranking, después de ganar al danés Holger Rune por 7-6 (3), 6-4 y 6-4 y enfrente tendrá a un rival que sufrió más para superar al estadounidense Christopher Eubanks en cinco sets (6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (4) y 6-1).

Será el tercer duelo entre el de El Palmar y el de Moscú venciendo Daniil en el primero por 4-6, 1-6 y 2-6 precisamente en Wimbledon, concretamente en la segunda ronda de 2021, mientras que en la siguiente vez que se cruzaron se impuso Carlos por 6-3 y 6-2 en la final del último Masters 1.000 de Indian Wells.

En cuanto a las semifinales Alcaraz disputó ya 21 en el circuito y ganó 14, lo cual luego le permitió conquistar sus 11 títulos al más alto nivel. En esos 14 torneos en los que peleó por la victoria final obviamente superó las semifinales y además jugó otros siete partidos en la penúltima ronda que perdió.

En este año 2023 cayó a esas alturas de la competición en Roland Garros (3-6, 7-5, 1-6 y 1-6 ante Novak Djokovic) y en el Masters 1.000 de Miami (6-7 (4), 4-6 y 2-6 frente a Jannik Sinner). Ya en 2022 se quedó a las puertas de la final en el ATP 500 Basilea y en el Masters 1.000 de Indian Wells, mientras que en 2021 también fue apeado a estas alturas en el ATP 500 de Viena y en los ATP 250 de Winston Salem y Marbella.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, que en este curso lleva 45 victorias en 49 partidos y diez triunfos consecutivos en hierba, sabe lo que es conquistar cinco títulos en 2023 y está en busca del sexto en Londres tras los logrados en los Masters 1.000 de Indian Wells y Madrid, los ATP 500 de Barcelona y Queen's y el ATP 250 de Buenos Aires.