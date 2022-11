Carlos Alcaraz sigue al frente de la clasificación ATP

Los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal continúan dominando el podio de la clasificación mundial de la ATP, por sexta semana consecutiva, ahora con el griego Stefanos Tsitsipas en el tercer peldaño, del que se cae Daniil Medvedev.



El danés Holger Rune tras su triunfo en París, el primer Masters 1000 de su corta carrera (19 años), ingresa por primera vez en el top10 en la última posición de este prestigioso club tras subir ocho peldaños esta semana.



El noruego Casper Ruud se mantiene en la cuarta posición mientras Medvedev cae la quinta. El canadiense Felix Auger-Aliassime y Andrey Rublev suben dos puestos cada cuno para ser sexto y séptimo, respectivamente.



El serbio Novak Djokovic, tras perder la final, pierde una plaza y es octavo, con el estadounidense Taylor Fritz regresando al top10 en la novena posición.



El gran damnificado es el alemán Alexander Zverev que pierde seis plazas y acaba en el puesto duodécimo.



En el top-100 figuran, esta semana, hasta 19 jugadores iberoamericanos: Carlos Alcaraz (ESP,1), Rafael Nadal (ESP,2), Pablo Carreño (ESP,13), Roberto Bautista (ESP,21), Diego Schwartzman (ARG,25), Francisco Cerundolo (ARG,30), Alejandro Davidovich (ESP,32), Albert Ramos (ESP,39), Sebastián Báez (ARG,40), Pedro Cachín (ARG,55), Jaume Munar (ESP,567, Pedro Martínez (ESP,61), Federico Coria (ARG, 68), Daniel Elahi Galán (COL,72), Bernabé Zapata (ESP,75), Roberto Carballés (ESP,77), Tomás M. Etcheverry (ARG,85), Cristian Garín (CHI,87) y Alejandro Tábilo (CHI,88).

¿Qué ncesita para acabar el año como número uno?

El tenista de El Palmar no podrá defender en la pista el número 1 del tenis mundial que conserva y queda a expensas de lo que hagan la próxima semana en la Copa de Maestros Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas y necesita que el balear no sea finalista y que el griego no se proclame campeón ganando todos sus partidos.



El joven murciano, de 19 años, sufre un desgarro en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda, lesión que se produjo durante el encuentro ante el danés Holger Rune, en el que había perdido el primer set por 3-6 y dominaba el segundo por 6-5. Ya con molestias siguió y en la muerte súbita, con 1-3 en contra, decidió dejar la raqueta por los dolores que sentía.



Las pruebas a las que se sometió al día siguiente en Murcia determinaron el alcance de la lesión, la cual le obligará a parar durante seis semanas y eso supone que se pierda la Copa de Maestros, a celebrar del 13 al 20 de este mes de noviembre en la ciudad italiana de Turín y la Final a Ocho de la Copa Davis, en la que iba a liderar a España en Málaga del 22 al 27.



El gran objetivo que tenía y sigue teniendo Alcaraz en este tramo final del año es el de acabarlo en lo más alto y el contratiempo que ahora le hace estar en el dique seco trunca claramente sus planes.



Por la televisión seguirá lo que suceda en el Pala Alpitour de Turín, una cita para la que estaba clasificado desde hace dos meses y en la que comparecería como primer cabeza de serie.



A día de hoy, fecha en la que se publica el ranking de la ATP, el de El Palmar liderar la lista con 6.820 puntos, que son justamente 1.000 más de los que suma el mallorquín Nadal y 1.470 más de los que tiene Tsitsipas, los dos únicos jugadores que le pueden arrebatar el número 1 en el último torneo que otorga puntos en este 2022.



Por detrás ya están el noruego Casper Ruud, cuarto con 5.020; el ruso Daniil Medvedev, quinto con 4.065; el canadiense Felix Auger Aliassime, sexto con 3.995; otro ruso como Andrey Rublev, séptimo con 3.530; el serbio Novak Djokovic, octavo con 3.320; el estadounidense Taylor Fritz, noveno con 2.955; y Rune, que sube ocho puestos para colocarse décimo con 2.911 puntos después de lograr el título en París Bercy venciendo en la final a Djokovic por 3-6, 6-3 y 7-5.



En las Nitto ATP Finals, la Copa de Maestros en la que precisamente iba a debutar Alcaraz, el vencedor podría sumar hasta 1.500 puntos si conquista el título invicto, es decir ganando los tres partidos de la fase de grupos -cada victoria en ella vale 200 puntos- y también imponiéndose en las semifinales -400- y en la final -500 más-.



Eso es lo que tendría que hacer Tsitsipas para desbandar a Alcaraz, mientras que Nadal debería conquistar el título aunque perdiera algún partido en la fase inicial.



"Desgraciadamente no podré estar en las ATP Finals ni en las Finales de la Copa Davis. Es un momento duro y doloroso perderme estos dos eventos tan importantes para mí, pero sólo queda ser positivos y pensar en recuperarme bien. ¡Gracias por el apoyo! ", escribió el palmareño en las redes sociales tras conocer que el año ya ha finalizado para él en cuanto a la competición se refiere y lo hace con un bagaje de 57 victorias y 13 derrotas en 70 partidos y habiendo conquistado los títulos del Abierto de Estados Unidos, los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona.