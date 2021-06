Carlos Alcaraz sigue creciendo en Roland Garros ganando su primer partido en la fase final

Carlos Alcaraz tuvo que emplearse a fondo para superar a Bernabé Zapata este lunes en un duelo de españoles procedentes de la fase previa en la primera ronda de Roland Garros.

Alcaraz, el más joven componente del 'top-100', considerado como una gran promesa de futuro del tenis español a sus 18 años, se impuso por 6-3, 2-6, 6-1 y 7-6 (4) en 3 horas y 8 minutos a Zapata, 128 del mundo, de 24 años, que peleó y demostró su buena adaptación a la tierra batida.

El número 97 de la clasificación mundial se medirá ahora contra el georgiano Nikoloz Basilashvili (31), que venció en primera ronda al serbio Dusan Lajovic por 6-4, 6-3, 0-6 y 6-2.

"Espero que sea la primera victoria de muchas"

A Carlos Alcaraz, el benjamín de Roland Garros, le sigue siempre el apelativo de promesa y él lo acepta bien, con esperanza de responder a lo que apunta y tras sumar en París su primera victoria en el cuadro principal, apuntó que espera que sea "la primera de muchas".

"Esperemos que sea el primer triunfo de muchos y que me queden muchos Roland Garros por jugar. He jugado contra un amigo (Bernabé Zapata) y el ganar el primer partido contra un amigo no se me va a olvidar", aseguró tras imponerse por 6-3, 2-6, 6-1 y 7-6(4) en 3 horas y 8 minutos.

Con ese triunfo, con 18 años y 26 días, se convirtió en el ganador más joven de un partido en Roland Garros desde Novak Djokovic en 2005.

Incluso logró su primer triunfo antes que Rafa Nadal, estadísticas que no asustan a la promesa.

"Lo único en lo que me fijo es que estos partidos me ayudan a crecer como jugador, a manejar los momentos difíciles, a aguantar mucho tiempo en la pista. No le doy mucha importancia a ser más joven", comentó.

"Cuando Rafa ganó su primer partido luego ganó el torneo, no me puedo comparar con él, pero me ayuda mucho ganar este tipo de partidos", agregó.

Alcaraz es joven, sabe que muchos focos están sobre su cabeza, pero que el camino es todavía largo.

Para allanarlo ha fortalecido su físico con duras pretemporadas que deben contribuir a sostener su juego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me está ayudando mucho. Creo que he dado un salto enorme enel tema físico y es muy importante para saber sufrir y aguantar este tipo de partidos. Confío en mi físico, me siento preparado para jugar partidos muy largos", indicó.