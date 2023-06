Carlos Alcaraz regresa a la cima

Dos semanas ha permanecido fuera del número uno del mundo Carlos Alcaraz que recuperó su lugar en la cima del tenis con la conquista del torneo de Queen's, en Londres, y su victoria frente el australiano Alex de Miñaur.



El murciano de veinte años, devorador de récords y registros, precoz con la raqueta, vuelve a escalar a lo más alto del circuito. Así llegará a Wimbledon, como primer cabeza de serie, como líder del ránking ATP.



Es la sexta vez que el número uno cambia de manos en lo que va de temporada, la mayor alternancia desde el 2018, cuando varió en siete ocasiones.



La presión, los nervios que invadieron al joven tenista español en la semifinal de Roland Garros en el cara a cara ante Novak Djokovic, que un día después resultó campeón, condicionaron al tenista de El Palmar presa de afecciones físicas, de calambres en todo el cuerpo, que aplacaron su potencial, achicaron su resistencia y precipitaron su derrota. Adiós al Grand Slam sobre arcilla y adiós al número uno del mundo.



Djokovic desplazó a Alcaraz del primer lugar. El serbio conquistó su vigésimo tercer grande, se erigió en el jugador con más títulos mayores de la historia y se instaló en el ático de la clasificación mundial.



Ahora, la victoria en Queens ponen las cuentas de nuevo favorable al jugador español. Alcaraz salde de Londres con 7675 puntos, ochenta más que Djokovic que esta semana no ha disputado evento alguno y que llegará a Wimbledon a defender el título logrado el pasado año sin preparación competitiva en estos quince días.



El ruso Daniil Medvedev queda lejos. Eliminado en los cuartos de final de Halle tiene 5890 puntos, en el tercer lugar. El noruego Casper Ruud (4960) es cuarto y el griego Stefanos Tsitsipas, que se dejó puntos en Halle, eliminado en octavos, es quinto.



Carlos Alcaraz vuelve a poner en marcha el contador de semanas como número uno. Ha estado veinte en la cima. Llegó a acumular veinte de manera consecutiva.



El tenista de El Palmar terminó el 2022 como líder del ránking ATP aunque al principio del presente curso, en el arranque del 2023, perdió esta condición que fue a parar a Djokovic. Sin embargo, la victoria en Indian Wells después de vencer en la final a Medvedev le devolvió a la cumbre de la que bajó una semana después, tras caer ante el italiano Jannik Sinner en las semifinales del Masters 1000 de Miami donde triunfó una temporada atrás.



Pero la llegada de la temporada de tierra puso otra vez en órbita a Carlos Alcaraz. Ganó en Barcelona y en el Masters 1000 de Madrid e hizo acto de presencia en Roma, ganó el partido necesario, y cogió el primer lugar de la clasificación mundial con la que llegó a París.



Ahora, dos semanas después de Roland Garros el tenista español vuelve a ser el número uno del mundo.



Así llegará a Londres, a Wimbledon, erigido en un nuevo jugador español en ganar en hierba, con más registros batidos. Alcaraz se une a Manolo Santana, Andrés Gimeno, Rafael Nadal, David Ferrer, Feliciano López y Roberto Bautista, los otros nombres de la Armada que en algún momento de sus respectivas carreras consiguieron levantar un trofeo sobre pasto.



Transita por el 2023 el tenista de El Palmar con 40 victorias y solo cuatro derrotas. Queen's fue el quinto título del presente curso. Un premio que une a los MAsters 1000 de Madrid e Indian Wells y a los eventos de Buenos Aires y Barcelona. Lleva ya Alcaraz los mismos éxitos que en el 2022, hasta ahora su temporada más prolífica, con dos Masters 1000 (Madrid y Miami), dos torneos como Río de Janeiro y Barcelona y su primer Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos.



Lejos queda el 2021, cuando estrenó su historial, cuando en Umag, sobre arcilla, consiguió el primer título de su carrera. Afrontó en Londres su decimocuarta final en el circuito ATP. Ha ganado once. Solo perdió las de Umag y Hamburgo en el 2022 y la de Río, en este mismo 2023.



El joven jugador español ya ha conseguido triunfar en todo tipo de superficie. La victoria ante Alex de Miñaur en Queens ha sido su estreno en hierba, la superficie que le faltaba y que ahora añade a los de polvo de ladrillo, donde obtuvo siete, y a pista dura, que ha ganado tres. Con 20 años, 1 mes y veinte días, el murciano es el más joven en ganar títulos ATP en todo tipo de pista en una misma temporada desde el sueco Mats Wilander, con 19 años, en 1983.



Apunta ahora Carlos Alcaraz a Wimbledon, donde acude por tercera vez con un bagaje mayor y una preparación más consistente en la particular pista de hierba. Se estrenó en el All England Club en el 2021. Solo ganó un partido, ante el japonés Yasutaka Uchiyama. Perdió después ante Medvedev, en tres sets, por la vía rápida.



Un año después, en el 2022 progresó hasta octavos. Venció al alemán Jan Lennard Struff, al neerlandés Tallon Griekspoor y el germano Oscar Otte pero sucumbió otra vez frente a Sinner que venció en cuatro sets.



Por primera ocasión acudirá al tercer Grand Slam del curso como número uno del mundo y primer cabeza de serie. Y con cierta precaución por los síntomas de dolor y las molestias que evidenció en el abductor de la pierna derecha.



"Lo mejor es verme preparado para hacer un buen resultado en Wimbledon, verme a un gran nivel, con muchísima confianza. Ahora vamos a intentar cumplir nuestro sueño, que es ganar Wimbledon".