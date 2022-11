Carlos Alcaraz recibe el premio como número uno del año

Carlos Alcaraz recibió este miércoles en el Pala Alpitour de Turín en el que se celebran las Finales ATP que no ha podido disputar por una lesión en el abdominal, el galardón que le acredita como número uno de la temporada y le convierte en el más joven de la historia en lograrlo.



El tenista de El Palmar, a sus 19 años, enfundado en un traje negro y pantalón claro, ha sido coronado como el número uno en la pista central del recinto que pone el broche de oro a la temporada con las ocho mejores raquetas del circuito en una ceremonia especial previa al choque entre el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Daniil Medvedev.



Alcaraz certificó acabar la temporada en lo más alto cuando el noruego Casper Ruud acabó con las opciones de Rafa Nadal, ya eliminado, que necesitaba vencer el torneo o llegar a la final invicto. El otro contendiente al puesto de máximo privilegio era el heleno Tsitsipas, que necesitaba de ser campeón invicto para alzarse a lo más alto.



"Recibir este trofeo significa mucho para mí, ser parte de la historia del tenis es un premio increíble", dijo en rueda de prensa.



La revelación española se aseguró su reinado, como mínimo, hasta finales de enero, una vez finalice un Abierto de Australia en el que ya podrá competir Novak Djokovic, que no pudo hacerlo a principios de la presente campaña al no estar vacunado por la COVID-19 y en el que Nadal defenderá título, probablemente como segundo cabeza de serie.



Contando las diez semanas que lleva en lo más alto, el tenista murciano estará ocupando el puesto de máximo privilegio al menos un total de veinte semanas, superando de esta manera las dieciséis del ruso Daniil Medvedev.









Parte de la historia del tenis

"Es un poco decepcionante no estar aquí jugando, realmente quería jugar pero estas cosas pasan en el tenis. Al mismo tiempo estoy muy contento de levantar este trofeo. Todo el trabajo duro da resultados, es increíble recibir el trofeo", completó.



Alcaraz es el primer jugador diferente a Djokovic, Nadal, Federer y Murray que termina en lo más alto desde 2003: "Es increíble que venga un chico de 19 años y quite el récord, pero es por lo que he trabajado e intentaremos seguir así. El dato es increíble y muestra al nivel al que está el 'big four' del resto".



El de El Palmar (Murcia), se confirmó como número uno después de que el griego Stefanos Tsitsipas y el también español Rafael Nadal se quedaran sin opciones, y reconoció que vio los partidos de ambos, con la diferencia de que animó a su compatriota y no al heleno.



"No voy a mentir, en el partido de Tsitsipas estaba animando a Djokovic, pero no puedo ir en contra de Rafa, toda mi vida he ido con él, es español. Aunque me hubiera quitado el número uno me hubiera alegrado", explicó.



Sobre cómo encara mentalmente ahora los partidos dijo: "Me ayuda el tipo de persona que soy, muy natural, que con poco es feliz. Con mi familia, amigos, me siento una persona normal y corriente, me ayuda a estar tranquilo. Es difícil creerse que gente como Rafa o Djokovic, que los he admirado, digan cosas tan buenas sobre mí", respondió a preguntas de EFE.



El murciano tiene claros sus objetivos de la próxima semana, "los 'Grand Slam', dijo, tajante. Y si tuviera que ponerse un 'pero' a la actual temporada, Alcaraz confesó que ese sería "el final del año".



"Ha sido una temporada muy muy buena. He tenido resultados que podrían haber ido mejor y por la lesión, ese puede ser el único 'pero'", insistió.



Sobre la lesión que le apartó de la competición y que también le ha alejado de la Copa Davis, comentó que va "muy bien" y que piensa en Australia, ya que en principio no jugará antes.



"Voy muy bien, muy rápido. Centrado en recuperarme lo antes posible, diría que en una semana hemos evolucionado mucho, al principio de la temporada estaré al cien por cien", pronóstico.



"En este momento es la idea, jugar directamente en Australia. No se como irá la lesión pero diría que sí, voy a ir directo", sentenció.