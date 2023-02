Carlos Alcaraz se queda a 200 puntos del número uno

Carlos Alcaraz, quien este domingo cayó en la final del ATP 500 de Río de Janeiro ante el británico Cameron Norrie, consolida, pese a ello, su segunda posición en la clasificación mundial y este lunes aparece a 200 puntos del número 1, el serbio Novak Djokovic.



El joven tenista murciano, de 19 años, que venía de conquistar la semana anterior el ATP 250 de Buenos Aires tras haber estado tres meses y medio sin competir por dos lesiones que sufrió el 4 de noviembre y el 6 de enero, estaba en gran disposición para revalidar el título en Brasil.



Tras anotarse el primer set, mandaba en el segundo pero comenzó a sentir las molestias que, pese a su afán por pelear por el triunfo, le hicieron claudicar contra un rival de nivel -Norrie es hoy el duodécimo en el ranking internacional-.



Esa lista la lidera con Djokovic, con 6.980 puntos, por los 6.780 de Alcaraz. A casi mil puntos del jugador de El Palmar está el griego Stefanos Tsitsipas, con 5.805; y la cuarta posición es para el noruego Casper Ruud, con 5.515, mientras que en quinto lugar y ya bastante más lejos figura el estadounidense Taylor Fritz, con 3.660 puntos.



En los puestos del sexto al décimo están, por este orden, los rusos Andrey Rublev (3.405) y Daniil Medvedev (3.320), el mallorquín Rafa Nadal, todavía lesionado y que pierde una posición para ser octavo (3.315); el canadiense Felix Auger Aliassime (3.245) y el danés Holger Rune (3.161).



Alcaraz todavía opta a elevar su cuenta en Acapulco, donde esta semana se disputará otro ATP 500, pero su concurso en México está todavía muy en el aire y pendiente del dictamen médico.



Alcaraz, cuyo estreno en ese torneo está programado para este martes frente al estadounidense Mackenzie McDonald, de 27 años y 62 del mundo, no dio una respuesta concreta tras finalizar renqueante en Río.



"Ahora mismo no sé si estaré o no en México y es algo que evaluaremos con mi médico -Juan José López- y como mi fisioterapeuta -Juan José Moreno-. Tenemos que ver la gravedad de la lesión en el isquio y ver si puedo jugar en Acapulco sin riesgo. Tengo muchas ganas y haré todo lo posible para recuperarme y poder jugar", apuntó el de El Palmar.