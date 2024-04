Carlos Alcaraz no jugará el torneo de Montecarlo por problemas en su brazo derecho

El tenista murciano, Carlos Alcaraz, ha confirmado su ausencia en el Masters 1000 de Montecarlo debido a unas molestias que sufre en el brazo derecho

"He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar!", confirmó Alcaraz.

"Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene!", lamentó Carlos Alcaraz. Alcaraz tenía previsto debutar sobre la tierra de Montecarlo este martes ante el jugador canadiense Félix Auger-Aliassime. El músculo pronador redondo está situado en el antebrazo.

El Masters 1000 de Montecarlo está maldito para Alcaraz, ya que en su debut en el año 2022 cayó en segunda ronda ante el estadounidense Sebastian Korda, y también tuvo que renunciar a la edición del año pasado por una artritis postraumático en la mano izquierda y molestias musculares en la columna.

