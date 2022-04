Carlos Alcaraz: "Estoy preparado para ganar un gran slam"

Hablamos en Tiempo de Juego con Carlos Alcaraz, horas después de ganar el Masters 1000 de Miami, primer gran Master que consigue en su carrera: "Todavía no soy consciente de lo que he hecho. Desde que he terminado el partido no he parado de hacer cosas; en el gimnasio he tenido un momento que he dicho 'ostras, que acabo de ganar el Master 100' pero sigo en la nube".

Alcaraz le contó a Juanma Castaño lo primero en lo que pensó tras lograr el título: "Me ha venido todo de golpe, desde que era pequeño, todo el trabajo que he hecho durante todos estos años; en el camino hay momentos muy muy duros". Sobre la gente que le acompañaba en este momento histórico, nos contó quiénes son todos los que estaban en su palco: "En el palco estaba Ferrero, mi entrenador, que lleva unas semanas bastante complicadas y tenerlo aquí era muy especial; luego el fisio, Juanjo Naranjo; Albert Molina, mi agente con el que llevo muchos años y muchas broncas; mi padre, que era el segundo torneo que viaja conmigo y el segundo título que consigo; estaba mi tío, mi tío abuelo y dos amigos de Valencia; y el médico".

Ambicioso

El tenista murciano reconoció que comenzó muy nervioso el partido: "¿Se me ha notado que estaba nervioso al principio?. He empezado bastante nervioso, luego lo he disimulado un poco mejor. He estado nervioso desde la primera bola hasta la última".

Juanma Castaño le preguntó por si se ve con opciones de ganar un torneo de Grand Slam este año: "Tengo confianza, nivel y estoy preparado para ganar un Grand Slam este año". Además, reconoció que tiene ganas de enfrentarse a Rafa Nadal en tierra: "Para ser el mejor hay que ganar a los mejores, así que para ser el mejor tengo que ganar a Rafa en tierra. En tierra me defiendo, me siento muy cómodo tanto en tierra como en rápida".









Felicitación del Rey

El rey Felipe ha felicitado a través de las redes sociales al tenista Carlos Alcaraz tras ganar el Abierto de Miami, y ha ensalzado su "pasión sobre la pista" para convertirse en "el campeón más joven en las 37 ediciones" de este Masters 1000.

"Tu pasión sobre la pista alimenta nuestra ilusión por el futuro del tenis español. ¡Felicidades, Carlos!", ha añadido el rey a través de su cuenta oficial de Twitter.

El joven murciano, de 18 años y número 16 del mundo, venció este domingo al noruego Casper Ruud en dos sets (7-5 y 6-4), llevándose así su primer título en un Masters 1000.

Además, se convierte en el tercer tenista más joven en la historia en vencer en este tipo de torneos oficiales de la ATP, sólo por detrás del estadounidense Michael Chang y Rafa Nadal.

La corona de Miami culmina una ascensión impresionante en los últimos meses que incluye escalas muy destacadas como los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos en 2021, sus dos primeros títulos (Umag 2021 y Río de Janeiro 2022) y las semifinales de Indian Wells hace dos semanas, en las que perdió contra Nadal.

Felicitación de Nadal

Rafael Nadal felicitó a Carlos Alcaraz por su victoria en la final del Masters 1.000 de Miami, por 7-5 y 6-4 ante el noruego Casper Ruud, y por convertirse en el primer español en ganar esta competición.

"Muchas felicidades Carlitos por tu triunfo histórico en Miami. El primero de tantos que van a vennir, seguro", indicó en twitter Nadal, que se recupera de una lesión en una costilla

Nadal, uno de los dos jugadores que ha conseguido ganar esta temporada a Alcaraz, junto al italiano Matteo Berrettini, disputó cinco finales del Masters 1.000 de Miami pero nunca lo ganó.