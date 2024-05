Carlos Alcaraz: "Estoy fuerte mental y físicamente"

Carlos Alcaraz, que perdió un set en la segunda ronda de Roland Garros contra el neerlnadés Jasper de Jong, procedente de la fase previa, se mostró satisfecho de haber superado un bache mental y haberse mantenido conectado en el partido.

"Ha sido un partido en el que he tenido muchos altibajos y estoy contento de haber estado fuerte mentalmente para no irme" del encuentro, dijo el español tras imponerse por 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2.

Alcaraz descartó que los problemas que tuvo en la pista en el tercer set estuvieran relacionados con la lesión en el brazo derecho que le mermó en Madrid y le obligó a renunciar a Roma.

"El brazo está bien"

"El brazo está bien, no he notado nada. Pero es verdad que estas condiciones no ayudan, con tanta humedad cuesta mover la bola, hacer golpes ganadores, los puntos se hacen muy largos. Y ahí me he asustado un poco por cómo podía reaccionar el brazo. Pero los altibajos que he tenido no los achaco al brazo, sino a mí", indicó.

Alcaraz reconoció haber tenido "pensamientos negativos" durante el tercer set, "momentos malos que llegan cuando no das el nivel óptimo que quieres y es frustrante".

Pero se felicitó de haber sabido remontar esa situación, aunque confesó que tiene que mejorar en que ese tipo de bajones le afecten menos.

"Me ha costado un set y medio volver al partido. Creo que es imposible estar concentrado en cada bola de principio a fin, pero tengo que intentar que esos momentos me duren un juego o dos, no tanto", señaló.

Alcaraz dijo que le impresionó el nivel de su rival, 176 del mundo, aseguró que si sigue en esa dinámica pronto estará en el top 100 y reconoció que le obligó a trabajar más cada punto que el estadounidense J.J. Wolf en la primera ronda.

Aunque señaló que le hubiera gustado cerrar antes su partido, hizo una lectura positiva de las más de tres horas que estuvo en la pista y señaló que le servirán para lograr algo del rodaje que la lesión del brazo le ha pedido hacer hasta ahora.