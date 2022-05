Carlos Alcaraz: "Estoy convencido que puedo ser el número 1 del mundo"

Carlos Alcaraz, ganador del torneo Mutua Madrid Open 2022, celebrado este fin de semana en la capital, ha sido recibido este martes en San Esteban por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en un acto que se ha cerrado con un encuentro con jóvenes tenistas de la capital de la Región. Durante la camparecencia previa el tenista de El Palmar ha dicho este que está "muy contento" del apoyo mostrado por la ciudadanía de la Región de Murcia y que "nunca" olvidará, vaya donde vaya, "donde nació todo", en la pedanía de El Palmar.

"Me siento orgulloso de ser español, pero sobre todo de ser murciano y de El Palmar", ha dicho Alcaraz, que ha confesado que cada vez que escuchaba un grito de 'viva Murcia' en la Caja Mágica mientras se batía contra los mejores tenistas del mundo "se me ponía la piel de gallina".

Alcaraz ha hecho estas declaraciones en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno autonómico, donde ha sido recibido por el presidente.

El deportista ha destacado el apoyo de su familia y equipo porque gracias a ellos "soy la persona que soy", un joven de 19 años "sencillo" que no se quiere poner límites y que espera ser número 1 en algún momento a base de "sacrificio y trabajo", aunque sea algo "complicado".

Tan solo 48 horas después de proclamarse vencedor del torneo madrileño, Alcaraz ha reiterado su amor por el tenis como una máxima que le gusta transmitir a quienes sueñan con llegar a lo más alto en este deporte. "Lo más grande", ha dicho en este sentido, sería ganar Copa Davis con el equipo español junto a Rafa Nadal.

Preguntado sobre qué echa de menos a su edad, ha dicho que "lo normal" en alguien joven. "Salir con amigos de fiesta, ser una persona corriente", ha comentado tras asegurar que a veces se siente "un poco observado" en los espacios públicos, aunque tiene un polo a tierra, su familia, que es quien "me guía en el camino correcto".

Respecto a su lesión en el tobillo, el joven deportista ha explicado que su equipo ha decidido no viajar a Roma para recuperarse bien de la torcedura que sufrió durante el último partido contra Rafael Nadal y así "estar en París --en el Roland Garros, que se disputa del 16 de mayo al 5 de junio-- de la mejor posible".

Antes de comenzar su participación en el Máster 1000 de Roma Rafa Nadal, preguntado sobre la irrupción del tenista murciano señaló que es "como cuando aparece un coche nuevo a un nuevo teléfono y a todos nos gusta. Me siento feliz con su llegada al circuito y además me siento orgullo de que sea español y gane. Ante esto ha indicado Alcaraz que "me ha gustado mucho el simil de Rafa, la verdad es que soy la gran novedad en el circuito". Sobre la posibilidad de llegar a ser número uno del mundo ha añadido que "estoy convencido que lo lograré, ahora mismo soy el sexto y tengo a cinco por delante. Para llegar al primer puesto hay que ganar algún gran slam y Roland Garros es mi primera oportunidad".

"Lo primero es ganar títulos y ojalá que la habitación se quede pequeña para meterlos todos. Si me planteo habilitar un espacio para eso la respuesta por ahora es no, pero sería buena señal que se diera el caso", reveló Alcaraz, quien ya ha tenido la ocasión de competir en muchos puntos del mundo y tiene sus preferencias.

"De todos los países en los que he jugado donde más cariño he notado hacia mí fuera de España es en Estados Unidos pues fue una pasada lo que viví a nivel ambiental tanto en Miami como en el US Open", declaró.

En la rueda de prensa que ha ofrecido también habló de lo que no puede hacer como le gustaría por la exigencia de su profesión, de una posible futura academia con su nombre y hasta de comida.

"Echo de menos hacer lo que hace cualquier chico normal de 19 años, ir con los amigos y salir de fiesta", apuntó alguien muy habituado a que le "pidan fotos y autógrafos".

"Acabo de empezar mi carrera profesional y espero que sea de muchos años, por lo que es muy pronto para pensar en montar una academia de tenis y es algo que no me planteo, aunque tampoco lo descarto dentro de un tiempo", indicó con respecto a ese posible proyecto.

Y sobre gastronomía ha valorado tener "la suerte de vivir en un lugar en el que come muy bien".

"Mi plato favorito es el sushi, que además es muy conveniente para la alimentación de un deportista, así como el plátano, que tomo para evitar calambres durante los partidos", añadió.

Carlos, tras el encuentro con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, estuvo con un grupo de jóvenes tenistas de la Región y para ellos tenía un mensaje: "A los que comienzan en esto les trato de transmitir valores y les digo que tras las victorias hay mucho esfuerzo y sacrificio y que persigan sus sueños. Lo primero tienen que ser los estudios y también pueden disfrutar del tenis y les traslado el amor por este deporte".

Precisamente sobre el torneo parisino, Alcaraz ha dicho que le gustaría "medirse" ante todos los participantes, y se ha sentido agradecido por haber competido hasta ahora contra los mejores.

En cuanto a Rafael Nadal, ha reaccionado con una sonrisa al ser preguntado por sus similitudes como deportistas. "No me siento el nuevo Nadal, me siento el nuevo Carlitos", ha dicho, antes de asegurar que "quizás" un tenista con el que no ha podido jugar aunque le gustaría es Roger Federer.

Su fórmula para conseguir triunfos, según ha comentado, es la preparación física que ha experimentado en los últimos meses y la preparación mental. "Clave para estar donde estoy ahora", ha añadido.