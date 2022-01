Carlos Alcaraz debutará en Australia ante un jugador de la fase previa

El serbio y primer clasificado mundial Novak Djokovic (1) se enfrentará en primera ronda del Abierto de Australia a su compatriota Miomir Kecmanovic, mientras que el español Rafael Nadal (6), igualado con el balcánico con 20 títulos ‘major’, debutará ante el estadounidense Marcos Giron.



El sorteo del Abierto de Australia estuvo marcado en sus horas previas por la incertidumbre en torno a la participación de Djokovic, quien sigue pendiente de la decisión del ministro de Inmigración australiano Alex Hawke sobre su posible deportación, y fue pospuesto una hora y cuarto.



Djokovic, que defenderá su novena corona conseguida a orillas del río Yarra en la edición pasada y tendrá la oportunidad, del mismo modo que Nadal, de convertirse en el tenista más laureado de todos los tiempos con 21 trofeos Grand Slam.



Nadal alertó de que sus expectativas no son las mismas que en años anteriores después de haber aterrizado en Melbourne tras seis meses alejado de la competición como consecuencia de su lesión crónica en el pie izquierdo.



Sin embargo, el balear arrancó con fuerza la temporada después de consagrarse campeón en el Melbourne Summer Set de categoría 250 tras superar en la final al estadounidense Maxime Cressy.



Su rival en unos hipotéticos octavos de final sería el polaco Hubert Kurcakz (10), en cuartos de final el alemán Alexander Zverev (3) y en semifinales Djokovic (1).



El suizo Roger Federer será un año más la gran ausencia para una edición de 2022 que tampoco contará con la presencia del austriaco Dominic Thiem.



Djokovic se podría enfrentar en unos hipotéticos octavos de final al chileno Cristian Garín (16), en cuartos de final al italiano Matteo Berrettini (7) y en semifinales al alemán Alexander Zverev (3) o a Nadal (6).



En el otro lado del cuadro, unos posibles cuartos de final serían los que enfrentarían al noruego Casper Ruud (8) con el griego Stefanos Tsitsipas (4), así como un hipotético duelo entre los rusos Andrey Rublev (5) y Daniil Medvedev (2) que reeditaría la batalla que se llevó el número dos mundial en la edición pasada.



Respecto a las principales alternativas al título, Medvedev arrancará ante el suizo Henry Laaksonen; Zverev se medirá a su compatriota Saniel Altmaier y el griego Tsitsipas se medirá al suezo Mikael Ymer.



El vigente campeón del ‘major’ neoyorquino Medvedev podría contar con un duelo de altura en la segunda ronda ante el australiano Nick Kyrgios.



Los favoritos españoles Roberto Bautista (15), Pablo Carreño (19) y el joven Carlos Alcaraz (31) debutarán frente al italiano Stefano Travaglia y dos jugadores procedentes de la fase previa, respectivamente.



Completarán la lista de españoles el catalán Albert Ramos que se estrenará con el argentino Sebastián Báez, el malagueño Alejandro Davidovich ante el local e invitado Alex Bolt y el valenciano Pedro Martínez contra el argentino Federico Delbonis.



Jaume Munar tendrá un exigente choque ante el ruso Aslan Karatsev (18), Roberto Carballés se estrenará ante el lituano Ricardas Berankis, Pablo Andújar frente al bielorruso Ilya Ivashka y Feliciano López y Carlos Taberner contra el local John Millman y el germano Dominik Koepfer, respectivamente.



Posibles encuentros de octavos de final:



1- Novak Djokovic (SER, 1) contra Cristian Garín (CHI, 16)



2- Cameron Norrie (GBR, 12) contra Matteo Berrettini (ITA, 7)



3- Alexander Zverev (ALE, 3) contra Denis Shapovalov (CAN, 14)



4- Hubert Hurkacz (POL, 10) contra Rafael Nadal (ESP, 6)



5- Casper Ruud (NOR, 8) contra Jannik Sinner (ITA, 11)



6- Roberto Bautista (ESP, 15) contra Stefanos Tsitsipas (GRE, 4)



7- Andrey Rublev (RUS, 5) contra Felix Auger-Aliassime (CAN, 9)



8- Diego Schwartzman (ARG, 13) contra Daniil Medvedev (RUS, 2).