Carlos Alcaraz debuta en el Foro Itálico

Carlos Alcaraz disputará su primer torneo del circuito ATP World Tour en Italia, el Masters 1.000 de Roma, en el que recuperará el número 1 del mundo y lo hará jugando en el decimoséptimo país en el que competirá a nivel profesional.



España, Portugal, Francia, Mónaco, Suiza, Austria, Gran Bretaña, Alemania, Croacia, Kazajistán, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, México y Australia ya vieron a Alcaraz disputar partidos al más alto nivel.



El de El Palmar, de 20 años cumplidos el viernes, se presentará en el Foro Itálico después de que el pasado mes de noviembre no pudiera disputar las Nitto ATP Finals, la Copa de Maestros que se celebró en Turín y que se perdió por lesión cuando iba a debutar en la cita de los ocho mejores tenistas del año y además iba a hacerlo como número 1.



Un año antes y fuera de los torneos del circuito sí estuvo en las Next Gen ATP Finals, disputadas en noviembre de 2021 en Milán y en las que se llevó el título, y también durante las campañas precedentes tomó parte en torneos ATP Challenger celebrados en tierras transalpinas y, de hecho, fue de los países en los que más jugó en esa categoría. En 2019 intervino en los torneos de L' Aquila y Florencia y en 2020 ganó el de Trieste, fue finalista en el de Cordenons e igualmente jugó en Todi y en Biella.



Alcaraz, quien presenta este año un bagaje de 29 victorias y sólo dos derrotas -119-33 en su carrera- y que en este 2023 conquistó cuatro de sus 10 títulos -los Masters 1.000 de Indian Wells y Madrid, el ATP 500 de Barcelona y el ATP 250 de Buenos Aires-, se estrenará en el torneo romano el viernes o el sábado partiendo directamente desde la segunda ronda y se medirá al vencedor del duelo entre el barcelonés Albert Ramos, veterano jugador de 35 años y 72 de la clasificación internacional; y el italiano Francesco Passaro, de 22 y que ocupa el puesto 126.



A Ramos se enfrentó tres veces y venció las tres, aunque con muchos apuros. El catalán fue el primer rival del murciano en el circuito, concretamente en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro en 2020 con victoria por 7-6 (2), 4-6 y 7-6 (2); y luego se vieron las caras en las semifinales del ATP 250 de Umag en 2021 -6-2 y 7-6 (3) para Carlos- y en la segunda ronda de Roland Garros en 2022 -6-1, 6-7 (7), 5-7, 7-6 (2) y 6-4 otra vez para Alcaraz-.



Mientras, ante Passaro aún no jugó el jugador palmareño.