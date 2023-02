Carlos Alcaraz conquista Buenos Aires en el retorno

Carlos Alcaraz regresó a lo grande a la competición tras más de tres meses alejado de las pistas por lesión, con la conquista del título en el torneo de Buenos Aires, el primero en el 2023 y el séptimo en su carrera.



Alcaraz, número dos del mundo, batió al británico Cameron Norrie por 6-3 y 7-5 en hora y media y volvió a levantar un trofeo después del Abierto de Estados Unidos, su primer Grand Slam, y el último éxito que cosechó en el 2022.



El tenista de El Palmar de diecinueve años une el título en Buenos Aires a los logrados el pasado año en el Abierto de Estados Unidos, Masters 1000 de Madrid y Miami, Barcelona y Río de Janeiro y al conseguido en el 2021, en Umag, el primero de su carrera.



El de Buenos Aires es el quinto éxito que consigue el español sobre tierra batida. En Miami y Nueva York triunfó en pista dura.

"Es un momento muy feliz para mí, después del US Open, de cuatro meses parado. Estoy contento con mi nivel de toda la semana... siempre he dicho que soy un chico competitivo, que salgo todos los torneos a ganarlos y creo que quedó demostrados", dijo el campeón. "Me quedo con el cariño de la gente y fue un gusto jugar en Buenos Aires", afirmó.

Alcaraz, en su en su primer torneo desde el Rolex Paris Masters del año pasado, alcanza así su séptimo título en el circuito y mejora su récords en finales a un firme 7-2.

El partido comenzó disputado con un Norrie aguerrido e intenso, hasta que la potencia de Alcaraz hizo la rápidamente la diferencia con un quiebre en el séptimo game. A partir de allí, el español tomó la cueca del encuentro y nunca más la soltó.

La tónica se mantuvo en la segunda manga, con Alcaraz como principal protagonista del juego y un quiebre en el segundo juego que lo dejó encaminado a la victoria. Desde el 3-3 en el primer set, el español firmó seis juegos consecutivos antes de que el británico pueda cortar la hemorragia de games.

No obstante, Alcaraz debió pasar una breve turbulencia al ceder su saque cuando sacaba para Campeonato, cuando Norrie volvió a ponerse firme como en el inicio y apretó los dientes. Sin embargo, tras dos juegos del zurdo, las dudas duraron poco y nada, con Alcaraz cerrando el triunfo con un nuevo quiebre sobre el saque del británico, el cuarto del partido.