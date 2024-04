Carlos Alcaraz asegura que "estamos en el buen camino"

Carlos Alcaraz apunta al Mutua Madrid Open, de donde salió vencedor en las dos últimas ediciones. Condicionado por la incertidumbre que provoca el estado de su antebrazo derecho que le ha apartado del Masters 1.000 de Montecarlo y de Barcelona, asegura que va a saltar a la pista central de la Caja Mágica, aunque sea para competir "tres o cuatro partidos".

"Aún quedan días para mi primer partido. He entrenado con mayor intensidad y las cosas han ido bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo y decir voy a jugar al cien por cien y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy y con la mentalidad que llego, puedo jugar tres o cuatro partidos normalmente", destacó el número tres del mundo.

El jugador murciano afronta su cuarta presencia en el Masters 1.000 de Madrid. En la primera fue eliminado en segunda ronda por Rafael Nadal el día que alcanzaba la mayoría de edad. En las dos siguientes salió como campeón. Ahora, lastimado en el brazo, pretende disfrutar del evento. No se tiene que someter a más pruebas. Es cuestión de sensaciones.

"No va a haber pruebas. Pero no quiero dar cosas hechas al cien por cien porque ya pasó en Barcelona. Me retiré de Montecarlo y dije que iba a llegar a Barcelona y al llegar allí no pude y fue el doble de doloroso. Ahora no quiero dar nada por hecho, pero si siguen así las sensaciones probablemente salga a la pista", insistió.

La dolencia en el antebrazo le apartó del Masters 1.000 de Montecarlo y también del Conde de Godó, donde debía defender el título. Intentó jugar, pero se bajó a última hora.

"No estar en la competición me duele. Me gusta competir. Y estar en casa es una sensación dura para mí y además si me salto Montecarlo y Barcelona que son torneos muy especiales, sobre todo Barcelona al que tengo muchísimo cariño y me dolió mucho no estar. Pero soy una persona que intenta sacar lo positivo, que intenta dar la vuelta a las cosas y desde el primer día que supe que no iba a ir a Barcelona ya me puse con la recuperación otra vez para ver si podía estar aquí. Tengo muchas ganas de volver a la pista, de jugar un partido oficial después de Miami y con mucha ilusión", dijo Carlos Alcaraz.

No está acostumbrado el vigente campeón en Madrid de parar a causa de las lesiones. Aun así, intenta ser positivo.

"Este momento ha sido uno de los más difíciles que he tenido. No he tenido lesiones graves ni muchas lesiones pero este momento ha sido complicado para mi. Pero soy un chico que intenta dar la vuelta a las cosas, buscar siempre lo positivo y hacer siempre lo que tiene que hacer en todo momento. Aquí, con la pérdida de Barcelona, pues los días que he podido con el foco puesto en la recuperación. No he perdido el foco en ningún momento haciendo las cosas que tenía que hacer y siempre positivo. No podía hacer tenis pero físicamente y todo lo demás me voy a poner hecho una vuelta", apuntó.

Final con Rafa Nadal

Nadie ha sido capaz en el Masters 1.000 de Madrid de lograr tres títulos consecutivos. Solo Nadal, ganador en cinco ocasiones, pudo conseguir revalidad la corona. Fue en el 2013 y 2014. Alcaraz, después, conquistó el trofeo en el 2022 y 2023. Si logra un nuevo éxito, el murciano sería el único en disponer de este registro. Aun así, no se lo plantea.

"Al final son cosas que veo, pero prefiero no prestarle mucha atención aunque se quedan en la cabeza, son cosas muy bonitas que puedo llegar a hacer y ver mi nombre ahí y ser el primero en conseguirlo es especial. Prefiero no prestarlo atención y seguir día a día", dijo el número tres del mundo.

Alcaraz se ha enfrentado en dos de sus tres participaciones en Madrid con Rafael Nadal. Perdió la primera vez, en la de su debut. Pero ganó en la siguiente, en el 2022, la última que ha disputado el balear que regresa a la arcilla madrileña en la presente edición. Sin embargo, solo coincidirán en una eventual final.

"Al final podemos imaginar muchas cosas. Una final aquí en Madrid con Rafa sería algo genial. Ojalá se dé. Pero al final el tenis es complicado, cada día te puedes sentir de una manera, cada partido es un mundo, no puedes dar nada por ganado ni nada por hecho. Él va a luchar cada partido porque quiere estar en una final y por mi igual. Voy a luchar cada partido, intentar estar a mí cien por cien, jugar a un gran nivel", señaló.

Carlos Alcaraz subraya su admiración por Rafa Nadal, que puede disputar por última vez el Mutua Madrid Open. Coincidirá con el ganador de veintidós Grand Slam en la Laver Cup después de que se hiciera público la presencia de ambos en el equipo de Europa.

"Rafa, con todo lo que ha conseguido, con el legado que ha dejado, aún sigue, está peleando ahí, personalmente me encanta verlo otra vez en pista, verlo competir. Es alguien a quién admiro y alguien a quién cada vez que sale a la pista intento ver", comentó.

"Es especial, es muy bonito compartir Laver Cup con Rafa, alguien que me puede guiar y ayudar como gestionar ese momento. Va a ser mi primera Laver Cup, no sé como va el tema, ni nada y tener a alguien como Rafa en quién apoyarme en ese torneo es muy bonito. Si juego individual, tenerlo ahí va a ser algo muy grande", dijo Alcaraz.

El jugador murciano no se considera favorito en Madrid. Se inclina por el noruego Casper Ruud y el griego Stefanos Tsitsipas, que han jugado las finales de Barcelona y Montecarlo. Pero no se olvida del italiano Jannik Sinner, el tenista con más victorias de la temporada y actual número dos del ránking ATP.

"Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas están en un momento muy bueno, en forma, final en Montecarlo y Barcelona, a un gran nivel, con confianza. Eso es lo más importante para mí en el tenis, pero Sinner también está ahí a un nivel altísimo. Y más aquí en Madrid, con la altura que nosotros normalmente no jugamos con tanta altura y hay que saber adaptarse. Entre ellos dos y Sinner son los jugadores a batir en tierra", comentó.